Обзор монитора Samsung C27T55





Samsung последовательно продвигает изогнутые дисплеи в массы – при больших диагоналях они оказываются более комфортными для восприятия информации на периферии зрения, по краям экрана. И если раньше такие мониторы в основном предназначались для игрового или мультимедийного применения, то с новой линейкой T55 компания нацелилась и на «домашне-офисный» сегмент рынка. С 27-дюймовой моделью из этой линейки, Samsung C27T55, мы сегодня и познакомимся.

Дизайн

Выглядит Samsung C27T55 просто и строго, никаких лишних элементов дизайна в нем не используется: корпус из черного матового пластика с небольшими вставками темно-серого цвета, рельефные рамки вокруг экрана отсутствуют. Интересной особенностью являются скругленные боковые грани: такое решение у десктопных мониторов нам еще не встречалось, оно скорее ассоциируется с мобильными устройствами, и в данном случае дополнительно подчеркивает малую толщину корпуса у границ экрана.

Ножка маленькая, позволяет регулировать только угол наклона экрана (-20°..5°). Основание тонкое и небольшое, оно занимает совсем немного места на столе, плюс на нем можно размещать мелкие предметы. Возможности настенного монтажа у этой модели нет.

Все разъемы расположены в центральной нише над креплением ножки к дисплею и ориентированы вниз. Здесь можно найти один вход HDMI 1.4, один DisplayPort 1.2, аналоговый D-Sub, аудиовход и выход на наушники в виде мини-джеков.

После подключения кабелей нишу можно прикрыть декоративной крышкой, покрытой такой же мелкой шероховатой текстурой, как и вся задняя панель.

Меню

Для навигации по меню используется 5-позиционный джойстик, расположенный на нижней грани по центру. В основном меню первым пунктом идет раздел «Изображение» — здесь можно найти традиционные настройки вроде яркости, контраста, цветовой температуры, а также включение игрового режима и овердрайв матрицы. Далее следуют настройки экранного меню – прозрачность, положение на экране, язык интерфейса и время отображения. Пункт «Система» содержит все остальные параметры – включение AMD FreeSync, уровень громкости встроенных динамиков (2х5 Вт), автоматическое переключение на активный видеовход, поведение индикатора питания и т.д. И в последнем разделе, «Поддержка», можно найти автоматическую диагностику дисплея, информацию о модели монитора и текущем видеорежиме, а также сброс всех настроек на заводские установки.

Функциональность

В Samsung C27T55 используется изогнутая 27-дюймовая VA-панель собственного производства с разрешением Full HD. Плотность пикселей составляет ~81,6 PPI, размер точки 0,3113 мм. Это уже достаточно крупные пиксели, которые без особых проблем сможет рассмотреть пользователь с хорошим зрением с обычного расстояния до монитора.

Максимальная частота обновления составляет 75 Гц, что лучше типичных «офисных» 60 Гц, также есть поддержка технологии адаптивной частоты AMD FreeSync, так что этот монитор при желании можно использовать и для игр.

Радиус кривизны панели откровенно небольшой – 1000R (1 метр). На такой диагонали с обычного расстояния искривленность заметна, но в Windows-приложениях к ней быстро привыкаешь, во время же игр или просмотра видео такой тип панели, наоборот, способствует большему погружению в происходящее на экране.

Яркость в этом мониторе регулируется с помощью изменения силы тока, ШИМ не применяется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки у Samsung C27T55 нет.

Заявленное производителем время отклика составляет 4 мс (GtG), которое достигается с помощью овердрайва, доступного в настройках.

Качество изображения Samsung C27T55

Параметр «Время отклика» в настройках монитора может принимать три значения: «Стандартный» (выкл.), «Быстрее» и «Самая быстрая». На наш взгляд, оптимальным является второй вариант: в нем динамичное изображение выглядит заметно более четким, чем при выключенном овердрайве, и при этом практически отсутствуют артефакты разгона матрицы, которые становятся заметны при максимальном овердрайве.

Тест на время отклика при частоте обновления 75 Гц:

В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом кристаллический эффект практически отсутствует (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

Равномерность черного достаточно хорошая, как для изогнутого дисплея, утечек подсветки почти нет. Черный цвет, традиционно для VA-панели, оказывается глубоким черным, свечение матрицы при прямом взгляде на экран практически отсутствует.

Glow-эффект средней степени выраженности, при взгляде под углом на черном фоне появляется умеренное серебристое свечение.

В плане углов обзора ситуация также традиционна для панели, выполненной по этой технологии: при отклонении в сторону изображение чуть теплеет, заметно снижаются яркость, контрастность и насыщенность цветов, а черный цвет становится темно-серым, что визуально «высветляет» глубокие тени на изображении.

Минимальная яркость составляет 36 кд/м², это очень хороший результат как для десктопного монитора – при такой яркости за этим экраном будет вполне комфортно работать даже в полной темноте. Максимальная яркость находится на уровне 400 кд/м², что является очень высоким показателем для монитора без поддержки HDR. Статическая контрастность, в зависимости от настроек изображения, может колебаться в пределах 2500..3500:1 – также отличный результат даже по меркам VA-панелей, и в 2-3 раза превышающий показатели хороших IPS-мониторов.

Samsung C27T55 обладает расширенным цветовым охватом, покрывающим 84% пространства Adobe RGB (90% DCI-P3 и больше 100% — sRGB). Из предлагаемых видеорежимов («Пользовательский», «Стандартный», «Кино» и «Автоконтраст») мы бы рекомендовали использовать первый при обычном офисном освещении и второй – в затемненной комнате. Для настройки цветовой температуры доступно 5 различных предустановок, изменяющих этот параметр в пределах от 4100K до 8300K; наиболее близким к стандартной температуре 6500K вариантом является «Норм». Значение гаммы по умолчанию установлено в «режим 1», в этом случае оно находится на уровне 2,1, что лишь чуть ниже стандартного значения (2,2). Режимы 2 и 3 заметно занижают гамму – до 1,9 в обоих случаях («режим 3» отличается от «режим 2», по сути, только чуть более холодной температурой), что делает изображение более блеклым, зато лучше прорабатывает детали в темных участках.

Равномерность подсветки, вполне ожидаемо для изогнутой панели, оказывается средней: на максимальной яркости разница между наиболее яркой зоной (центр экрана) и наименее яркой (правый нижний угол) достигает 23%. При этом равномерность цветовой температуры очень приличная, максимальное отклонение не превышает 7%. Точность цветопередачи, как для «домашне-офисной» модели, не предназначенной для серьезной работы с цветом, находится на очень достойном уровне: среднее значение deltaE на уровне единицы, максимальное отклонение – меньше трех.