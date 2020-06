Рецензия на фантастический фильм The Vast of Night / «Бескрайняя ночь»

The Vast of Night – фантастический фильм от Amazon, который могли бы снять в 70-х гг. прошлого века. Он перекликается со спилберговским Close Encounters of the Third Kind (1977), стилизован под серию классической The Twilight Zone (1959–1964) и больше всего напоминает радиопостановку одного из рассказов Рэя Брэдбери.

The Vast of Night / «Бескрайняя ночь» Жанр фантастика

Режиссер Эндрю Паттерсон

В ролях Сьерра Маккормик (Фей Крокер), Джейк Хоровиц (Эверетт Слоан), Гэйл Кронау (Мэйбел Бланш), Брюс Дэвис (Билли) и др.

Студии GED Cinema, Amazon Studios

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Конец 50-х гг. прошлого века. Спутник уже запущен, но некто Юрий Гагарин еще даже не написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Крохотный городок Каюга (472 жителя), где-то посреди нигде, штат Нью-Мехико, готовится к крайне важному событию – матчу по баскетболу между местной школьной командой и гостями из соседнего городка. Почти весь город собрался в спортивном зале, чтобы наблюдать за игрой, и только несколько человек вынуждены вернуться на работу. Это шестнадцатилетняя Фей Крокер, подрабатывающая оператором на городском телефонном коммутаторе, и диджей местной радиостанции Эверетт Слоан, показывающий Фей, как пользоваться портативным диктофоном, который она недавно купила.

Через несколько минут после начала матча Фей слышит в радиопередаче Эверетта необычный сигнал и буквально сразу же после этого получает звонок, в котором звучит тот же сигнал. Фей и Эверетт пытаются выяснить происхождение странного звука и нападают на след тайны, связывающей множество людей как в их городке, так и за его пределами.



The Vast of Night начинается с черно-белой картинки на экране древнего телевизора. Такая стилизация под The Twilight Zone, которой авторы будут делить фильм на условные эпизоды, здесь неспроста. В отличие от большинства современных режиссеров, пытающихся поймать на пленку дух 80-90-х гг. прошлого века, Эндрю Паттерсон, который родился в 1982 г. и не понаслышке знаком с тем временем, увлечен более ранним периодом – 50-70 гг.

К воссозданию атмосферы того времени Паттерсон подходит прямо-таки с маниакальным вниманием. Он буквально одержим техникой того периода, поэтому в его фильме много работы с приборами – переключения каналов коммутатора, перемотки магнитофонных бобин, клацанья кнопок и рубильников. Первые пятнадцать минут фильма – это вообще просто баловство с диктофоном. Эверетт увлеченно щелкает кнопками, заставляя Фей брать интервью у случайных прохожих, записывать свой голос, рассказывать что-то в микрофон. Диктофон – новинка для Фей и всех окружающих, маленькое техническое чудо, которое забавляет и развлекает самим фактом своего существования.

Это неподдельное восхищение простым прибором отлично передает дух того времени. Как передают его и беседы подростков. Они рассказывают друг другу о своих грандиозных, на самом деле достаточно приземленных, как на современный взгляд, планах на взрослую жизнь. Фей с увлечением пересказывает Эверетту статьи из научно-популярных журналов, которые она недавно прочитала: про поезда, несущиеся по подземным туннелям со скоростью 700-800 км/ч; про автомобили, которыми можно управлять с помощью электрических сигналов; про маленькие телефоны, которые можно будет носить с собой, а при разговоре видеть лицо своего собеседника. Удивительно, в СССР практически такие же настроения были спустя 20 лет, в конце 70-х гг.

The Vast of Night – разговорный фильм, по сути это радио-пьеса с минималистичным визуальным рядом, оставляющим простор для воображения. Диалоги здесь действительно очень неплохие и слушать их лучше на языке оригинала. Основную работу в фильме берут на себя двое исполнителей главных ролей – Сьерра Маккормик (Фей Крокер) и Джейк Хоровиц (Эверетт Слоан). Причем Маккормик, засветившаяся до этого в нескольких молодежных ситкомах, в макияже и одежде 50-х гг. совсем не похожа на саму себя.

У The Vast of Night действительно очень минималистичная картинка. Все события фильма происходят ночью в плохо освещенном небольшом городке. Все, что позволяет себе режиссер, так это несколько лихих сцен, снятых одной камерой, например, пролет через весь город в середине фильма. Никаких особых спецэффектов здесь нет, точнее, почти нет, а как по мне, лучше бы и вовсе не было. В самом финале картины Эндрю Паттерсон решает показать то, за чем Фей и Эмеретт гоняются всю ночь, и мне кажется, что это ошибочное решение. Да, эта сцена нужна была, чтобы протянуть дополнительный мостик к Close Encounters of the Third Kind, с которым лента Паттерсона перекликается, но пустое ночное небо и лишь самый последний кадр, вошедший в фильм, сделали бы концовку намного сильнее.

The Vast of Night собрал целый ворох наград на нескольких фестивалях независимого кино и был тепло встречен критиками, а вот зрители не оценили неспешный темп картины и отсутствие action. Что, впрочем, не удивительно. Как уже говорилось выше – это фильм родом из 80-х, тогда такие картины собирали огромные залы и зарабатывали неплохие деньги, сегодня же таким лентам ничего не светит в прокате, другие времена – другие предпочтения. Зато на Amazon Prime Video фильм, его режиссер и актерский состав имеют все шансы быть замеченными. За одно лишь это стриминговым сервисам стоит сказать спасибо.