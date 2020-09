Рецензия на фильм «Новые мутанты» / The New Mutants

Премьеру фильма «Новые мутанты» (The New Mutants) переносили пять раз. За это время хоррор-история о подростках, которые пытаются справиться со своими страхами, обросла большим количеством слухов. Самый правдивый из них в чем-то гласит правду – чтобы фильм был удачным, некоторые сцены все-таки стоило переснять.

«Новые мутанты» / The New Mutants Жанр фантастика, комиксы

Режиссер Джош Бун

В ролях Мэйси Уильямс (Рейн Синклер), Аня Тейлор-Джой (Ульяна Распутина), Чарли Хитон (Сэм Гатри), Блю Хант (Даниелла Мунстар), Генри Зага (Бобби да Коста), Алисе Брага (доктор Сесилия Рейес) и др.

Студии 20th Century Studios, Marvel Entertainment, Genre Films

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Первый трейлер «Новых мутантов» появился в 2017 году – тогда фильм вызвал интерес молодым актерским составом и мрачным жанровым уклоном, нехарактерным для вселенной Людей Икс. Зрителям анонсировали подростковый хоррор, действие которого происходит в замкнутом помещении. Довольно необычно, если брать во внимание, что от Marvel, как правило, ждут масштабных супергеройских боевиков.

За постановку подобного эксперимента взялся Джош Бун, ранее выпустивший подростковую драму «Виноваты звезды» (The Fault in Our Stars). Он взвалил на свои плечи работу режиссера, а также сам написал сценарий фильма. В интервью Бун говорил, что его цель — поместить героев-мутантов в более мрачную атмосферу, близкую к творениям Стивена Кинга. Более того, режиссер ориентировался на конкретные киноленты, приводя в пример картины «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) и «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (A Nightmare on Elm Street 3: The Dream Warriors).

Видимо, ожидание и реальность Джоша Буна были далеки друг от друга. Вокруг «Новых мутантов» стали появляться слухи о необходимости переснять готовый материал, который получился не очень удачным. К тому же релиз фильма сместили с 2018 на 2019 год, чтобы он не совпадал с более важными премьерами Marvel. Ну а потом случились большие перестановки сверху – Walt Disney Company приобрела активы 21st Century Fox, что тоже повлияло на график премьер. А когда «Новые мутанты» наконец попали в весеннюю афишу 2020 года, мир столкнулся с пандемией.

И вот наконец в сентябре «Новые мутанты» добрались до больших экранов. Они шли к этому так долго, что с момента выхода первого трейлера даже у самых преданных фанатов Marvel подостыл интерес. Честно говоря, ожидать чего-то великого от этого фильма и не стоило, как и связывать его с другими картинами о Людях Икс. Конечно, для сюжетной связки в нем есть упоминания знакомой нам организации, но в остальном юные мутанты остались сами по себе – без появлений знаковых персонажей.

Действие фильма происходит в закрытом госпитале. Там после сильного торнадо просыпается главная героиня Даниелла. Первый человек, которого она видит после пробуждения, – это доктор Сесилия, утверждающая, что девочка обладает способностями, и с этого момента она должна научиться их контролировать. Здесь живут еще четверо тинейджеров-мутантов, о которых Даниелла узнает на общих сеансах терапии. Не все они настроены благодушно, но выбора ни у кого нет – пациенты обязаны подчиняться строгим правилам доктора.

Персонаж Даниеллы – представитель племени индейцев шайеннов, поэтому девочка знает легенду о том, что внутри каждого человека сидят два медведя: один из них питается счастливыми эмоциями, другой же растет из страха, стыда и самоуничтожения. Помимо фантастической линии фильма, это становится главной мыслью о сложном выборе, который предстоит сделать каждому человеку, постепенно осознающему себя в подростковом возрасте.

Ухватившись за тему самоидентификации, режиссер Джош Бун сосредоточился на терзаниях юности и бунтующих характерах. Каждого персонажа в фильме преследуют личные страхи (что в какой-то момент начинает напоминать идею Стивена Кинга из It), но они не способны напугать зрителя. Настоящей атмосферы хоррора здесь и близко нет, зато есть попытки повторить приемы из других фильмов.

Во многом Джошу Буну не хватает тонкости в подаче истории, а ведь она должна быть даже в фильмах о суперспособностях. Когда с персонажами должно что-то произойти, Бун очень неуклюже намекает об этом длинными отрывками из сериала «Баффи – истребительница вампиров» (Buffy the Vampire Slayer), который в свободное время смотрят мутанты. Получается не складная отсылка, а прямо-таки жирная бегущая строка, разместившаяся на весь экран.

Из юного актерского состава никто особо не радует своим выступлением, все они продолжают ассоциироваться с более удачными проектами – Мэйси Уильямс с «Игрой престолов» (Game of Thrones), Аня Тейлор-Джой с фильмом «Сплит» (Split), Чарли Хитон с сериалом «Очень странные дела» (Stranger Things), а Генри Зага — с сериалом «13 причин почему» (13 Reasons Why).

Несмотря на это, фильм не назовешь полностью провальным, просто не стоит ассоциировать его с другими лентами Marvel. Это простенькая подростковая история, которая крутится вокруг личных страхов героев. К развязке картина даже становится интересной, да и мутанты проявляют свои силы (хотя именно в этих сценах хорошо заметно, насколько был мал бюджет картины).