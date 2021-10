Рецензия на фильм «Веном 2: Карнаж» / Venom: Let There Be Carnage

В украинский прокат вышел «Веном 2: Карнаж» (Venom: Let There Be Carnage) – это продолжение фильма 2018 года, в котором Том Харди бесконечно ссорится и мирится с инопланетным симбиотом. Главного злодея в сиквеле сыграл Вуди Харрельсон, а режиссурой занимался Энди Серкис – актер, изображавший Голлума в кинотрилогии «Властелин колец» (The Lord of the Rings).

«Веном 2: Карнаж» / Venom: Let There Be Carnage Жанр кинокомикс, экшн

Режиссер Энди Серкис

В ролях Том Харди (Эдди Брок), Мишель Уильямс (Энн Вейинг), Вуди Харрельсон (Клетус Кэседи), Наоми Харрис (Фрэнсис Баррисон), Рид Скотт (Дэн Льюис), Стивен Грэм (Патрик Маллиган) и др.Галтиери) и др.

Студии Marvel Entertainment, Pascal Pictures, Sony Pictures Entertainment

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Премьера «Веном 2: Карнаж» была запланирована на октябрь 2020 года, однако из-за ситуации с пандемией Sony несколько раз меняла решение, сдвигая дату релиза. Дальше оттягивать было некуда, да и пример «Шан-Чи и Легенда десяти колец» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) показал, что зрители снова готовы ходить в кино – супергеройский боевик с новыми персонажами собрал за первый уикэнд кинопроката рекордные $146 млн, значит, кинокомикс с Томом Харди в уже знакомой роли тоже может показать неплохой результат.

И правда, в США за первые выходные в прокате «Веном 2» собрал $90,1 млн, обогнав результаты первой части (в 2018 году это были $80,2 млн). Цифры показывают ажиотаж, но ждать от фильма чего-то по-настоящему захватывающего не стоит. Это посредственная супергеройская картина с повторяющимися шутками, которой не хватает хорошего сценария.

Итак, журналист Эдди Брок (Том Харди) почти смирился, что внутри него сидит Веном – внеземная симбиотическая форма жизни, которая отпускает едкие комментарии и мечтает отгрызть чью-то голову. Эдди все еще расстроен из-за разрыва с невестой (Мишель Уильямс), зато его карьеру кое-как удается спасти. Журналист находит себя в криминальной тематике, поэтому он берет интервью у серийного убийцы Клетуса (Вуди Харрельсон), чтобы помочь найти останки жертв. Навещая психопата в тюрьме, Эдди совершенно случайно помогает преступнику сбежать.

«Веном 2» длится всего 1 час 37 минут, так что его можно считать одним из самых коротких боевиков по комиксам Marvel (еще лаконичнее оказалась картина 4: Rise of the Silver Surfer, выпущенная в 2007 году). Судя по всему, хронометраж уменьшился после того, как фильму дали рейтинг PG-13, который поможет прокатчикам собрать кассу побольше.

Уменьшение рейтинга повлияло на экшн-сцены – кажется, что их изрядно отредактировали, вырезав самые жестокие и, возможно, кровавые моменты. Что не совсем идет на пользу фильму о симбиоте, который все время жалуется на голод и жаждет попробовать чьи-то мозги. Да и впечатления от финальной битвы складываются не самые положительные – в ней сражение происходит очень хаотично, с заметными пробелами в происходящем.

Как и ожидалось, больше всего сценаристы (среди них, к слову, и актер Том Харди) уделяют внимание отношениям между Эдди Броком и Веномом. Главный герой постоянно спорит с голосом, который звучит внутри него, устанавливает правила инопланетного рациона и не может контролировать липкие щупальца, которые день за днем разносят его квартиру. Взаимодействие Эдди и Венома можно было обыграть смешнее, но создатели прибегают к повторению одних и тех же тем, которые перекликаются с первым фильмом.

Единственное отличие в том, что журналист и симбиот становятся сентиментальнее – они обижаются друг на друга, переживают большую ссору и понимают, что не могут существовать по отдельности. Ну прямо настоящий семейный кризис, из которого главных героев выводит не психолог, а серийный убийца, который ведет себя как стандартный кинозлодей, слепленный из самых очевидных клише. В истории психопата есть тяжелое детство, юность в исправительном учреждении (похожем на готический особняк), любовная линия, приправленная сумасшедшими выходками и отсылками к мутантам.

Злодея играет Вуди Харрельсон – с него, к счастью, сняли ужасный парик, в котором актер появился в сцене после титров в первом фильме. Персонаж все равно получился карикатурный, совершенно не пугающий и скучный. К тому же создатели не удосужились объяснить, почему серийный убийца хотел вести тюремные беседы именно с Эдди Броком (впрочем, в картине такие нюансы не имеют никакого значения).

Важно лишь то, что фильм покажет нам еще одного симбиота. Как и в первой части, Веному придется сражаться с соперником могущественнее, чем он. Грандиозного зрелища из этого не получится, но в целом неплохой CGI вытянет многие пробелы в сюжете.

Режиссер Энди Серкис (известен не только по роли Голлума, он изображал движения примата Цезаря из фантастического боевика Rise of the Planet of the Apes, а также был Кин-Конгом в одноименном фильме Питера Джексона) не смог сделать сиквел о Веноме удачнее, чем первый фильм. Дело тут не в плохой режиссуре, просто без рейтинга R и без удачного сценария все старания оказываются напрасны.

Те, кому понравилось взаимодействие Тома Харди и Венома в первом фильме, увидят похожие моменты в продолжении. Еще стоит дождаться сцены после титров, она полностью меняет представление о будущем знакомого нам симбиота.