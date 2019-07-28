Рецензия на фильм «Видок: Император Парижа» / L’Empereur de Paris

В истории каждой страны есть личности, чья биография достойна масштабной экранизации. Для Франции одним из таких персонажей стал Эжен Франсуа Видок – преступник, который сотрудничал с полицией. Его в фильме «Видок: Император Парижа» (L’Empereur de Paris) сыграл актер Венсан Кассель.

«Видок: Император Парижа» / L’Empereur de Paris Жанр историческая драма

Режиссер Жан-Франсуа Рише

В ролях Венсан Кассель (Эжен Франсуа Видок), Фрея Мейвор (Аннетта), Дени Меноше (Дубияр), Аугуст Диль (Натанаил), Патрик Шене (Анри), Ольга Куриленко (Роксана Живерни), Джеймс Тьерре (герцог) и др.

Компании Mandarin Films, Gaumont, France 2 Cinéma

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

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Картина начинается с событий 1805-го года, когда Эжен Франсуа Видок пытается совершить очередной побег из тюрьмы. Через какое-то время он появляется в Париже, представляясь обычным торговцем. Но такой человек, как Видок, не может долгое время оставаться незамеченным. Тут как тут появляются люди из криминальных кругов, а самого Эжена обвиняют в убийстве. Он не намерен возвращаться под стражу, поэтому Видок просит помилования, предлагая полиции свое сотрудничество и связи в преступном мире.

История бывшего тюремного заключенного по имени Эжен Франсуа Видок довольно интересна. Неудивительно, что им вдохновлялись писатели, среди которых был Виктор Гюго. Кинематографисты, естественно, тоже не могли пройти мимо личности Эжена. Правда, предыдущая попытка сделать из него героического персонажа была странной. В 2001 году вышел фильм «Видок», снятый в жанре детективного триллера. В нем Жерар Депардье, исполнивший роль Видока, охотился на убийцу по прозвищу Алхимик.

Свежий фильм «Видок: Император Парижа» – это более приземленное воссоздание реальных событий, которые сценаристы украсили художественными поворотами. Такой себе экскурс в историю, когда верховную власть над Францией брал на свои плечи Наполеон, а Видок, в свою очередь, правил на улицах Парижа.

Этот город в ленте показан без романтических прикрас – он грязный и беспощадный. Убийства случаются на каждом шагу, а кровь омывает брусчатку, на которой продолжают стоять торговцы едой. На контрасте с уличными беспорядками существует красивая жизнь в стенах дворцов, где сидят государственные деятели.

Режиссер фильма Жан-Франсуа Рише не пытается с помощью драматизма разжалобить зрителя разницей между миром бедных и богатых, она и без того очевидна. Без лишних слов понятна и способность Видока приспосабливаться к обществу разных социальных групп.

Его в фильме играет Венсан Кассель, который вполне соответствует решительному и изворотливому образу главного героя. Впридачу ко всему, Видок практически непобедим в драках. К счастью, бои в фильме не являются голливудским зрелищем, поэтому картина сохраняет рамки исторической экранизации. Но большая выносливость Видока в актерской подаче Касселя все равно бросается в глаза.

Впрочем, вряд ли роль авантюрного Видока досталась бы кому-то другому. Режиссер Жан-Франсуа Рише работает с Венсаном Касселем уже третий раз — до этого были комедия «Этот неловкий момент» и две части фильма ««Враг государства № 1», где Кассель тоже исполнил роль известного преступника.

Но вернемся к фильму «Видок: Император Парижа», где также снялись популярные французские актеры Дени Меноше («Бесславные ублюдки», «По воле божьей») и Дени Лаван («Красивая работа», «Мистер Одиночество»). Еще одну ведущую роль играет актриса украинского происхождения с французским гражданством Ольга Куриленко – ее персонаж обладает дворянским титулом, а еще сомнительным прошлым. У героини Куриленко не так много экранного времени, тем не менее, она не переигрывает и гармонично смотрится в нарядах 19-го века.

В фильме есть еще с десяток персонажей, все они важны для сюжетной линии, но из них мало кто вызывает симпатию и сопереживание. Возможно, это результат попытки уместить важные события в историческую экранизацию, где важнее показать целостность повествования, нежели сосредоточиться на эмоциях второстепенных героев. От этого двухчасовая картина кажется слегка скучной.

Зато в фильме, где происходит много событий, а темп остается монотонным, есть время оценить декорации, а также костюмы всех персонажей. Они выполнены на высшем уровне.