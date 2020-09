Рецензия на фильм «Я подумываю со всем этим покончить» / I’m Thinking of Ending Things

В сентябре на Netflix появился фильм «Я подумываю со всем этим покончить» (I’m Thinking of Ending Things) от режиссера-сценариста Чарли Кауфмана. Он мастер создавать картины о блуждании в сознании, где воображение и реальность складываются в одно целое. Его новая лента может раздражать медлительностью и туманностью происходящего. Но для зрителей, готовых воспринимать сюрреалистические вставки, это очень тонкая история об одной из вечных проблем человеческого существования.

«Я подумываю со всем этим покончить» / I’m Thinking of Ending Things Жанр драма, триллер

Режиссер Чарли Кауфман

В ролях Джесси Племонс (Джейк), Джесси Бакли (девушка Джейка), Тони Коллетт (мать), Дэвид Тьюлис (отец), Райан Стил (танцующий Джек), Оливер Платт (голос звонящего по телефону) и др.

Студии Likely Story, Projective Testing Service

Год выпуска 2020

С момента, когда вы найдете «Я подумываю со всем этим покончить» на Netflix, привычно расслабиться и отвлечься совсем не получится. В отличие от других проектов, сделанных при поддержке Netflix, новая лента Чарли Кауфмана заставит зрителя почувствовать себя сбитым с толку.

Фильм показывает девушку Люси (Джесси Бакли), которая садится в машину к своему парню Джейку (Джесси Племонс). Она едет на встречу с его родителями, попутно размышляя о том, что со всем этим стоит покончить. Ее мысли прерывают мрачные снежные пейзажи и философские диалоги о жизни. Когда пара приезжает на ферму, героиня замечает странности в обстановке и в поведении родителей Джейка. Девушка чувствует, что здесь что-то не так, но вернуться обратно у нее никак не получается.

Картина основана на одноименной книге Иэна Рейда, которую Чарли Кауфман адаптировал под свой кинематографический стиль. Все сценарии, которые когда-либо создавал Кауфман, выходили за привычные рамки голливудского кино. Более того, они стали основой самого дивного, меланхоличного и загадочного кинематографа, неподвластного общеустановленным рамкам.

Кинематографический путь для Чарли Кауфмана начался с фильма «Быть Джоном Малковичем» (Being John Malkovich), где в тело актера можно было проникнуть сквозь небольшую дверь, расположенную в офисе с низкими потолками. Затем был фильм «Адаптация» (Adaptation), в котором Кауфман решил показать творческие терзания в создании экранизации книги, поместив в фильм самого себя в обличье Николаса Кейджа. После вышел популярный фильм «Вечное сияние чистого разума» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), герой которого блуждает по сознанию, сопротивляясь уничтожению любовных воспоминаний.

Закрепив за собой славу некоммерческого и практически артхаусного сценариста, в чьих фильмах снимались известные актеры, Чарли Кауфман со временем переместился в режиссерское кресло. Так появился фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (Synecdoche, New York) о театральном постановщике, который стирает границы между реальностью и его пьесой. А также анимационная драма «Аномализа» (Anomalisa), рассказывающая о мужчине, которому все люди видятся как один и тот же человек с одинаковым голосом.

Собственно, перечислить все знаковые фильмы Чарли Кауфмана стоит хотя бы для того, чтобы понять, как нестандартно он выполняет свою работу. В ленте «Я подумываю со всем этим покончить» Кауфман не отходит от установленных им концепций, выстраивая тревожный и крайне специфический рассказ. Режиссер испытывает терпение зрителя, тягостно выматывая того, кто не привык к подобному кино. Для тех же, кто готов к нестандартному сюжету, Кауфман шаг за шагом открывает тоскливую историю, тщательно запрятанную в, казалось бы, обычном сюжете знакомства с родителями.

Чтобы обсудить весь масштаб задумки «Я подумываю со всем этим покончить», понадобится отдельная статья, по частям собирающая каждую сцену в единую картину. Без спойлеров, увы, сделать это никак не получится. Но одно сказать можно – дабы по мере раскрытия сюжета догадаться, что за собой несет фильм, нужно обращать внимание на детали. Смотреть на одежду, всматриваться в комнаты, вслушиваться в слова мюзикла, звучащего в ленте.

Правда, есть одна загвоздка. Распознать намеки, запрятанные Чарли Кауфманом, намного проще зрителям из англоязычной аудитории. Они с большей вероятностью знают сюжет мюзикла «Оклахома!» и быстрее улавливают название книг, мелькающих в кадре.

Исходя из этого можно сказать, что Кауфман очень любит оставлять загадки в своих фильмах, однако не считает нужным делать их универсальными для всех. Из-за этого картина «Я подумываю со всем этим покончить» перепрыгивает с разговорной роуд-драмы на триллер, а после и вовсе уходит в сюрреализм. Понять происходящее в момент действия удается не всегда. Вероятно, у многих будет появляться вопрос «да что это вообще такое?», сопровождаемый желанием выключить фильм.

Но для поклонников предыдущих фильмов Чарли Кауфмана его новая киноработа наверняка невероятно тронет своей печальной задумкой. Погрузиться в историю помогает состояние тревоги, заложенное в некоторые сцены. Его подкрепляет меткая игра Тони Коллетт и Дэвида Тьюлиса, благодаря которой смотреть в кадр порой бывает некомфортно. Запутанность сюжета пробуждает желание понять истинную суть происходящего, а концовка будет неоднократно прокручиваться в голове – ведь все сюрреалистичное на самом деле было отображением одной общечеловеческой проблемы.

Кстати, сама концовка может еще больше запутать, а кого-то даже разозлить. Но если попытаться проанализировать увиденное, картина сложится даже без понимания контекста подсказок, взятых из массовой культуры. А пересмотрев фильм заново (это, конечно, не игры с законами физики Нолана, но тоже интересно), зритель сразу обратит внимание на намеки – то, что казалось странностью, является прямым ответом на возникающие вопросы. (Кому будет уж совсем интересно, на IndieWire можно найти объяснения фильма с комментариями режиссера.)