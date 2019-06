Рецензия на психологический хоррор Ma / «Ма»

Ma – это молодежный психологический хоррор от Тейта Тейлора, сходить на который стоит только ради того, чтобы насладиться актерской игрой Октавии Спенсер. Других причин мы, к сожалению, не нашли.

Ma / «Ма» Жанр хоррор

Режиссер Тейт Тейлор

В ролях Октавия Спенсер (Сью Энн «Ма» Эллингтон), Диана Сильверс (Мэгги Томпсон), Джульетт Льюис (Эрика Томпсон), Люк Эванс (Бен Хокинс), Маккейли Миллер (Хейли), Кори Фогельманис (Энди Хокинс), Джанни Паоло (Чэз), Данте Браун (Даррел), Мисси Пайл (Мерседес) и др.

Студии Blumhouse Productions, Universal Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Я могу понять Октавию Спенсер, согласившуюся на роль в фильме с бюджетом $5 млн., большая часть из которого наверняка ушла на гонорары актерам. Все-таки она давно работает с Тейтом Тейлором, и именно его фильм The Help / «Прислуга» (2011) принес ей признание и четыре самые престижные премии, о которых мечтает в Голливуде каждый – Academy Awards, BAFTA, Golden Globe и Screen Actors Guild Award. Можно понять и Тейлора, он снял достаточно неплохие Get on Up / «Джеймс Браун: Путь наверх» и The Girl on the Train / «Девушка в поезде», но все-таки наибольшую известность ему принесло сотрудничество со Спенсер.

Да и сценарий здесь вроде бы под стать актрисе, имеющей три номинации на «Оскар» (The Help (2012), Hidden Figures (2017) и The Shape of Water (2018)). Ее персонаж меняется несколько раз на протяжении фильма, ей удается побыть и глупенькой простушкой, и веселой подружкой, и заботливой матушкой, и совершенно безумным гением с извращенным пониманием справедливости. Отличная роль, позволяющая в полной мере раскрыться таланту Октавии Спенсер. Следить за пусть и предсказуемыми метаморфозами ее героини действительно интересно, тем более что в некоторых сценах она полностью меняется буквально в течение секунды. Это действительно сильно.

К сожалению, о других актерах, снявшихся в Ma, сказать особо и нечего. Исполнительница второй главной женской роли, Диана Сильверс (Мэгги), попала в фильм, кажется, только потому, что девушка как две капли воды похожа на Энн Хэтэуэй времен The Princess Diaries. Люк Эванс (Бен) и Джульетт Льюис (Эрика) здесь в качестве все еще популярных актеров второго плана. Собственно, это и все, друзья Мэгги слились в какую-то однородную аморфную массу, выделить кого-то из них просто невозможно.

В принципе, Ma поднимает достаточно серьезные вопросы, такие как последствие юношеской травмы на почве секса и ее трансформация в гиперопеку над собственными детьми и теми, кого ты считаешь своими детьми. Фильм совсем не случайно называется Ма. Его английский слоган Get Home Safe, трансформировавшийся в украинской версии в «Ма про тебе подбає», как нельзя хорошо отражает суть. Ведь то, что Ма делает с доверившимися ей детьми – это извращенная форма опеки, гипертрофированной, безумной опеки, попытки защитить от того, что произошло в детстве с ней самой. Вообще, это уже второй за последнее время голливудский фильм, поднимающий тему гиперопеки, ей же был посвящен и недавний The Secret Life of Pets 2.

К сожалению, кажется, что обозначив важные темы, авторы решили не развивать их. В целом в рамках молодежного хоррора было вообще глупо понимать подобные вопросы.

Впрочем, несмотря на абсолютную схожесть в некоторых эпизодах с тем же Scream (1996), Ma плохо работает именно как хоррор. Фильм просто не страшный. За 100 минут хронометража есть только один эпизод, во время которого ощущается хоть что-то похожее на саспенс, и два эпизода, которые немного неприятно смотреть. И это все. Если вы любите острые ощущения, это совсем не та картина, которая вам нужна.

Вот и получается, что как молодежный хоррор Ma очень слабая, а как психологическая лента о детской жестокости и гиперопеке – слишком беззубая. Остается разве что наслаждаться игрой Октавии Спенсер, она здесь действительно в ударе.