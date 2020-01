Рецензия на сериал «Дракула» / Dracula

«Дракула» (Dracula) — новый мини-сериал от Марка Гэтисса и Стивена Моффата, релиз которого состоялся на BBC One и Netflix. В первом сезоне всего три серии по девяносто минут, в которых подается непредсказуемое переосмысление истории знаменитого вампира.

«Дракула» / Dracula Жанр драма, ужасы

Создатели Марк Гэтисс, Стивен Моффат

В ролях Клас Банг (граф Дракула), Долли Уэллс (сестра Агата), Джон Хеффернан (Джонатан Харкер), Морвед Кларк (Мина Харкер), Джоанна Скэнлан (мать-настоятельница), Луиза Рихтер (Елена), Джонатан Арис (капитан Соколов), Саша Дхаван (доктор Шарма), Нейтан Стюарт-Джарретт (Адиса), Клайв Расселл (Валентин), Катерина Шелл (герцогиня Валерия) и др.

Канал BBC One, Netflix

Год выпуска 2020

Серий 3

Марк Гэтисс и Стивен Моффат – британские шоураннеры, которые воспользовались актерской харизмой Бенедикта Камбербэтча и удачно перезапустили историю о Шерлоке Холмсе. Выпустив четыре детективных сезона, Гэтисс и Моффат переключились на другой проект, в основе которого вновь оказалось известное произведение.

«Дракулу» Брэма Стокера интерпретировали и экранизировали бесчисленное количество раз, так что для свежей постановки шоураннерам нужно было заново переписать знаменитую историю и украсить ее невиданной ранее интригой. На этом Гэтисс и Моффат давно отточили свое мастерство, поэтому они показали знакомые детали вампирского романа, к которым сценаристы лихо добавили новые смыслы и сюжетные повороты.

Желание создателей придерживаться основных акцентов из оригинала и при этом строить совершенно другой рассказ ощутимо с первых минут сериала. Первая серия начинается с исповеди юриста по имени Джонатан, который при помощи монахини Агаты восстанавливает свои воспоминания. Он пытается припомнить, как ему удалось сбежать из замка графа Дракулы, где юрист из гостя превратился в несчастного заключенного. Сперва хозяин крепости не представлял опасности, казавшись лишь немощным стариком, но со временем дворянин становился моложе, а Джонатан, находившийся рядом с ним, необъяснимым образом слабел. В произошедшем монахиня Агата находит любопытные детали, на которые Джон пока еще не обращает внимания.

Какое-то время Дракула лишь оттеняет историю, которую мы собираем по частям, пытаясь понять, в чем кроется загвоздка. Когда бдительность зрителя утеряна, граф мгновенно заполняет собой сюжет, демонстрируя черты, которым наделили вампира Гэтисс и Моффат.

В исполнении датского актера Класа Банга (играл в фильмах The Square и The Girl in the Spider’s Web) у Дракулы остаются отточенные аристократические манеры. К ним также прилагается настойчивость, заносчивость и подчеркнутая тяга к телесности. Клас Банг вовлекает себя во все скользкие (в прямом смысле) эксперименты, которые предлагают ему создатели сериала, и везде смотрится убедительно.

Также в центре внимания оказывается актриса Долли Уэллс (известна по британскому ситкому Blunt Talk), играющая монахиню Агату. Сперва ее персонаж кажется лишь проводником по общей истории, но со временем Долли Уэллс полноправно вступает в игру на одном уровне с Класом Бангом.

И, конечно, не обходится без эпизодического появления самого Марка Гэтисса, который не отказывает себе в удовольствии играть персонажей из написанного им сценария. Раньше Гэтисс с радостью перевоплощался в брата Шерлока Холмса, в «Дракуле» же он предпочел взять менее важную, но остроумную второстепенную роль.

Доля юмора действительно присутствует в каждой серии, напоминая о стиле работы шоураннеров, имеющих свой взгляд на трактовку классики. Что примечательно, создатели остались верны и другим приемам из «Шерлока», поэтому в «Дракуле» есть неожиданные сюжетные твисты, переворачивающие ход событий с ног на голову.

Стоит признать, что наблюдать за вампирской историей Гэтисса и Моффата интересно, при наличии свободного времени мини-сериал можно одолеть за один день. Однако после окончания «Дракулы» есть ощущение, что во всем увиденном не хватает величия, чтобы сериал можно было занести в список удачных работ.

Возможно, из-за того, что «Дракула» балансирует между легкой насмешкой и пугающим ужасом, толком не погружаясь ни в хоррор, ни в саркастическую атмосферу. Или, быть может, из-за того, что грим и другие элементы устрашения выглядят слишком неубедительными, а порой и вовсе театральными.

Помимо этого, в «Дракуле» есть резкий скачок в перемене атмосферы, который тоже может повлиять на восприятие сериала. Хотя его как раз к минусам записывать не стоит, скорее к оригинальной попытке расширить историю кровопийцы (и заодно заложить основу для второго сезона).