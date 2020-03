Рецензия на сериал «Кровавая поездка» / Bloodride

«Кровавая поездка» (Bloodride) – это новая норвежская хоррор-антология, в которой собрано несколько коротких эпизодов. Как можно догадаться по названию, каждый из них заведомо ведет к мрачному финалу, суть которого отражает злую иронию жизни.

«Кровавая поездка» / Bloodride Жанр триллер, хоррор

Создатели Четиль Индрегард, Атле Кнудсен

В ролях Анна Бахе-Уиг (Иселин), Пиа Боргли (Маргарет), Эллен Бенду (Санна), Дагни Баккер Йонсен (Оливия), Хенрик Рафаелсен (Алекс), Тронд Тиган (Филип), Ине Мари Уилманн (Молли), Даг Ховард Энгебротен (журналист) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 6

Сайты IMDb

«Кровавая поездка» – это, конечно, не давний канадский сериал «Боишься ли ты темноты?» (Are You Afraid of the Dark?), который пытался внушить страх каждым эпизодом. Да и не британское «Черное зеркало» (Black Mirror), заглядывающее в антиутопичное будущее. В норвежской антологии все немного проще. Во-первых, здесь всего шесть серий. Во-вторых, только одну из них можно назвать действительно пугающей.

Большая часть историй по жанру близка к триллеру, который постепенно сгущает краски и обрушивается неожиданным сюжетным поворотом (эффект удивления зависит от зрительского опыта в подобных жанрах). Эта концепция заложена в основу сценария, и она повторяется раз за разом, не успевая надоесть. Все потому, что сезон максимально краток – все серии длятся примерно тридцать минут.

Вполне очевидно, что при отсутствии четкого понимания сюжета бывает сложно приступить к просмотру сериала. Вероятно, по этой причине «Кровавая поездка» пройдет мимо многих пользователей Netflix. Все же норвежской антологии стоит дать шанс, особенно если есть желание отвлечься, а сил на погружение в длинные драматические фильмы уже нет.

Эпизоды можно смотреть в любом порядке, от этого никак не меняется их суть. У всех шести серий есть лишь один повторяющийся элемент – персонажи историй являются пассажирами таинственного автобуса, которым управляет молчаливый водитель. Его предназначение можно по-разному истолковать после ознакомления со всеми эпизодами (вариантов не так много, так что здесь, скорее всего, для водителя уместен символизм).

Завязки серий «Кровавой поездки» напоминают несколько вполне конкретных фильмов. Антология не копирует их, а скорее выступает ироничной пародией, которая демонстрирует худший исход событий в сложившихся ситуациях. В последнем эпизоде и вовсе показана мрачная версия сериала «Офис» – в шестой серии антологии тоже есть прием приближения камеры, изображающий псевдодокументалистику, и неловкое взаимодействие сотрудников, вынужденных проводить время в одном пространстве. Воспринимается это так же смешно и нелепо, но ровно до тех пор, пока не наступает кульминационная часть.

Создатели «Кровавой поездки» не самые известные сценаристы в мире. Однако интересная зацепка к работе одного из них все же есть. Шоураннер Атле Кнудсен участвовал в создании сценария норвежского сериала «Маньяк» (Maniac), который стал основой одноименного американского проекта для Netflix, где в главных ролях снялись Джона Хилл и Эмма Стоун.

Вряд ли хоррор-антология Атле Кнудсена сможет вдохновить американских продюсеров на съемки ремейка сериала, да это и ни к чему. Норвежский сериал — один из тех проектов с небольшим бюджетом, который будет неожиданной находкой для любителей кратких историй с подвохом, для других он будет неинтересен.

Сериал помогает скоротать время, при желании смотрится за один раз и моментально забывается. Причем это не назовешь его отрицательной характеристикой, просто хоррор-антология на большее и не рассчитана.