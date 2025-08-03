Самые интересные новые сериалы августа 2025 года

Несмотря на то, что лето неумолимо приближается к своему завершению, август обещает стать довольно жарким, по крайней мере в контексте новых сериалов, а также некоторых продолжений. Что подготовили для зрителей стриминговые сервисы в ближайшие 4 недели — читайте в нашем традиционном материале.

Новые сериалы

«Очи Ваканды» / Eyes of Wakanda

Жанр: анимационная антология, супергеройский экшн

Дата премьеры: 1 августа

Релиз: Disney+

На протяжении всей истории воины Ваканды выполняют опасные миссии по миру, чтобы добыть опасные артефакты из вибраниума. «Очи Ваканды» представляет собой анимационную антологию, призванную расширить мифологию вымышленной высокотехнологичной африканской страны в рамках киновселенной Marvel.

События мультсериала будут разворачиваться в так называемой «Священной линии времени» и будут иметь более тесную связь с фильмами франшизы. Это первый телевизионный проект Шестой фазы, которую, напомним, в июле открывала полнометражка «Фантастическая 4: Первые шаги».

Также стоит отметить, что предыдущий сериал «Железное сердце», имеющий косвенное отношение к Ваканде, в частности благодаря фильму «Черная Пантера: Ваканда навеки», получил низкие оценки от зрительской аудитории несмотря на в основном положительные отзывы критиков. Сериал будет состоять из 4 эпизодов продолжительностью по 30 минут. Как видим, Marvel не сдается.

«Вождь войны» / Chief of War

Жанр: историческая драма

Дата премьеры: 1 августа

Релиз: Apple TV+

История разворачивается на стыке XVIII и XIX веков, когда четыре главных королевства Гавайских островов находились в состоянии войны. Сериал рассказывает о воине-вожде Каиану, который путешествует за пределами островов как «самый известный гаваец в мире», а позже возвращается домой. Он участвует в кровавой кампании, пока в последний момент не восстает против объединения Гавайских островов, которое происходило с 1782 по 1810 год во время правления Камехамеха.

Кроме главной роли Джейсон Момоа также выступил как один из создателей и исполнительных продюсеров проекта. Съемки начались в октябре 2022 года в Новой Зеландии, где залив Бей-оф-Айлендс служил как Гавайи XVIII века. Основные сцены сражений снимались в декабре на вулканических полях Калапаны. Премьера первых двух из девяти эпизодов состоится 1 августа, после чего новые серии будут выходить каждую неделю до 19 сентября.

«Чужестранка: Кровь моей крови» / Outlander: Blood of My Blood

Жанр: историко-романтическая драма

Дата премьеры: 8 августа

Релиз: STARZ

«Чужестранка: Кровь моей крови» — история любви, рассказывающая о том, как родители Джейми Фрейзера встретились в Шотландии XVIII века, а родители Клэр Бошан — во время Первой мировой войны в Англии. Родителей Джейми играют Гарриет Слейтер и Джейми Рой, родителей Клэр — Гермиона Корфилд и Джереми Ирвин.

Это приквел хитовой фантастически-исторической мелодрамы «Чужестранка», сюжет которой основан на одноименной серии книг американской писательницы Дианы Гэблдон. Ее трансляция началась в августе 2014 года на канале STARZ, сейчас шоу с Катриной Балф и Сэмом Хьюэном насчитывает семь сезонов. Восьмой и последний планируется к выходу на начало следующего года. «Кровь моей крови» будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить еженедельно, начиная с 8 августа и до 10 октября.

«Чужой: Земля» / Alien: Earth

Жанр: научно-фантастический хоррор

Дата премьеры: 12 августа

Релиз: FX на Hulu

Еще одна история о, так сказать, чужестранце, и снова приквел, события которого будут происходить за 2 года до оригинального «Чужого» (1979) Ридли Скотта. Когда космический корабль Maginot терпит крушение на Земле, молодая женщина Венди и разношерстная группа солдат совершают неожиданное открытие, которое ставит их лицом к лицу с самой большой угрозой для планеты.

Очевидный хедлайнер августовского репертуара, о котором только на ITC вышло почти полтора десятка статей. Шоураннер Сэм Хоули отмечал, что сериал будет больше связан со стилем и мифологией именно оригинального фильма. Прошлогодний «Чужой: Ромул» доказал, что зрителю по-прежнему интересен один из величайших киномонстров, тем более если он существует в более или менее адекватной истории (отсутствие флейты — уже плюс!).

Поэтому будем надеяться, что новый проект о кислотной твари, по некоторым данным бюджет которого составил более $250 млн, станет настоящим хитом и достойным последователем классической тетралогии.

«Бабочка» / Butterfly

Жанр: шпионский экшн-триллер

Дата премьеры: 13 августа

Релиз: Prime Video

В центре сюжета — загадочный и крайне непредсказуемый бывший сотрудник американской разведки Дэвид Чон, живущий в Южной Корее. Его жизнь рушится, когда дают о себе знать последствия судьбоносного решения из прошлого. Дэвид обнаруживает, что его преследует опасная молодая социопатка Ребекка, предназначенная убить его, и зловещая шпионская организация, на которую она работает.

Сюжет «Бабочки» основан на одноименном графическом романе Араша Амеля, главные роли исполнили Пайпер Перабо, Дэниел Де Ким, Рейна Хардести и Чарльз Парнелл. Все 6 эпизодов премьеруются одновременно на Prime Video 13 августа.

«Благодетель» / The Rainmaker

Жанр: юридическая драма, триллер

Дата премьеры: 15 августа

Релиз: USA Network

Молодой и перспективный юрист Руди Бейлор, уволенный из своей престижной юридической фирмы, устраивается на работу к мелкой адвокатке и ее не слишком честному помощнику. Вскоре ему придется судиться со своим бывшим работодателем, когда он берется за дело о неправомерной смерти чернокожего мужчины, умершего в больнице.

В основе сюжета этого юридически-драматического триллера лежит одноименный роман американского писателя Джона Гришема, который появился на полках книжных магазинов в 1995 году. В кадре зрители увидят Джона Слэттери, Майло Каллагана, Мэдисон Айсмен и Пи Джея Бирна.

«Запутанная история Аманды Нокс» / The Twisted Tale of Amanda Knox

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 20 августа

Релиз: Hulu

В сюжете, основанном на реальных событиях, речь пойдет о сложном пути Аманды Нокс продолжительностью в 15 лет после того, как ее несправедливо посадили за убийство соседки по комнате Мередит Керчер, совершенное в ноябре 2007-го. В центре повествования лежит борьба главной героини за доказательство ее невиновности и восстановление репутации и свободы.

Изначально на титульную роль была утверждена Маргарет Куолли, однако она не смогла сняться из-за несовместимости графиков. В итоге роль получила Грейс ван Паттен, плюс в создании сериала была задействована сама Нокс. Одной из исполнительных продюсерок выступила Моника Левински — та самая, что попала в секс-скандал с бывшим президентом США Биллом Клинтоном в конце 90-х. Премьера первых двух эпизодов состоится 20 августа на Hulu, а последующие будут выходить еженедельно по средам.

«Заложник» / Hostage

Жанр: политический триллер

Дата премьеры: 21 августа

Релиз: Netflix

Международный саммит между лидерами Франции и Великобритании идет наперекосяк, когда неизвестные похищают мужа британской премьерши Эбигейл Далтон, а французская президентка Вивьен Туссен подвергается шантажу.

За вывеской «Заложник» выглядит куда более скромным политическим триллером, чем его жанровый собрат от Netflix «Нулевой день». Но учитывая обостренную политическую ситуацию в мире, жанр действительно актуален и свою аудиторию этот британский проект точно найдет.

«Двенадцать» / Twelve

Жанр: фэнтезийный супергеройский экшн

Дата премьеры: 23 августа

Релиз: KBS2

Это история битвы между 12 ангелами и группой злых духов, которые пытаются пробудить запечатанную силу, чтобы завоевать Корейский полуостров. Релиз этого южнокорейского шоу с Ма Дон Соком в главной роли запланирован на 23 августа, серии будут выходить еженедельно по субботам и воскресеньям вплоть до 14 сентября.

«Король и завоеватель» / King and Conqueror

Жанр: историческая драма

Дата премьеры: 24 августа

Релиз: BBC One

События разворачиваются в Британии XI века. Король Англии Гарольд II Годвинсон сталкивается с угрозой своему трону со стороны амбициозного нормандца Вильгельма Завоевателя. Соревноваться за престол на экране будут Джеймс Нортон и Николай Костер-Вальдау.

«Список смертников: Темный волк» / The Terminal List: Dark Wolf

Жанр: боевик, шпионский триллер

Дата премьеры: 27 августа

Релиз: Prime Video

Элитный «морской котик» Бен Эдвардс после роковой операции теряет место в SEAL, после чего поступает на службу в теневое подразделение ЦРУ. Сюжет сериала основан на персонажах одноименного романа 2018 года Джека Карра, а также является приквелом к «Списку смертников» (2022) с Крисом Праттом. Последний возвращается к роли спецназовца Джеймса Риса, так же как и Тейлор Китч, играющий бывшего коллегу Риса. Теперь именно его персонаж выходит на первый план.

Одним из создателей сериала выступил сам Джек Карр. Премьера шоу запланирована на 27 августа, оно будет состоять из 7 серий. Первые три выйдут в один день, а остальные будут выходить каждую неделю до 24 сентября.

Продолжение сериалов

«Уэнсдэй» / Wednesday

Жанр: готический детектив про сверхъестественное

Дата премьеры: 6 августа

Релиз: Netflix

Сезон: 2

Во втором сезоне Уэнсдэй возвращается в Невермор и развивает свои экстрасенсорные способности. Ей придется столкнуться с новым таинственным врагом и предотвратить смерть своей соседки по комнате Энид Синклер.

Пожалуй, не стоит лишний раз напоминать, каким крутым хитом оказался первый сезон, какой шум в соцсетях наделал причудливый танец Дженны Ортеги и какой суперзвездой стала молодая актриса после этого шоу. Второй сезон будет состоять из двух частей. Премьера первой, содержащей четыре эпизода, запланирована на 6 августа, а вторая, где будут также четыре серии – на 3 сентября.

«Платоническая любовь» / Platonic

Жанр: комедия

Дата премьеры: 6 августа

Релиз: Apple TV+

Сезон: 2

Сериал, созданный Николасом Столлером и Франческой Дельбанко, рассказывает о бывших лучших друзьях Уилле и Сильвии, которые воссоединяются после долгой разлуки и поддерживают друг друга во время проявлений кризиса среднего возраста.

Первый сезон произвел положительное впечатление как на зрителей, так и критиков, поэтому вовсе неудивительно, что Apple дал зеленый свет на продолжение. К своим ролям возвращаются Сет Роген, который недавно феерично блистал в другом эппловском хите «Киностудия», и Роуз Бирн. Премьера запланирована на 6 августа, когда станут доступны к просмотру первые два эпизода, а остальные восемь будут выходить еженедельно до 1 октября.

«Миротворец» / Peacemaker

Жанр: супергеройская черная комедия

Дата премьеры: 21 августа

Релиз: HBO Max

Сезон: 2

Наряду с Marvel продолжает свое шествие и перезагруженная Джеймсоном Ганном Вселенная DC. Действие второго сезона «Миротворца» будет происходить через месяц после событий, представленных в недавнем «Супермене». Шоураннером и сценаристом снова выступит неутомимый Ганн, а Джон Сина снова натянет на макитру хромированный унитаз.

Также увидим на экране многих персонажей из первого сезона и Банду Справедливости, которая дебютировала в том же «Супермене». В одном из интервью создатель шоу отмечал, что сезон будет больше о Крисе Смите (настоящее имя Миротворца), а также о взаимосвязи между персонажами и их личных жизнях. Продолжение стартует на HBO Max 21 августа и будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить каждый четверг до 9 октября. Ну и ждем новый зажигательный танец под новый трек на вступительной заставке.

«Вторжение» / Invasion

Жанр: научная фантастика

Дата премьеры: 22 августа

Релиз: Apple TV+

Сезон: 3

К своему третьему сезону добирается очередное научно-фантастическое шоу от Apple, рассказывающее, как на Землю прибывает инопланетная раса, угрожающая существованию человечества. События разворачиваются в реальном времени глазами горстки обычных людей по всему миру. Зрителей будут ждать новые десять эпизодов, первый из которых стартует 22 августа на яблочном сервисе. Далее — традиционно по эпизоду еженедельно до 24 октября.

«Загрузка» / Upload

Жанр: научно-фантастическая комедия

Дата премьеры: 25 августа

Релиз: Prime Video

Сезон: 4

В светлом и технологически развитом будущем после смерти вы сможете «загрузить» свою личность в виртуальный потусторонний мир, где можно насладиться всеми удобствами элитного курорта. Конечно, если у вас есть на это средства. Среди «загруженных» оказывается и молодой программист Нейтан Браун.

В четвертом и последнем сезоне главному герою придется столкнуться со зловещим искусственным интеллектом, который угрожает уничтожить не только виртуальный сервис Lakeview, но и реальный мир. Продолжение и окончание этой истории будет содержать четыре эпизода, которые выйдут одновременно на Prime Video 25 августа.

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