Transport Fever 2: транспорт, от которого иногда лихорадит





Transport Fever 2 — это транспортный симулятор или, для тех, кто не знаком с жанром, SimCity наоборот. Здесь города растут сами по себе, а задача игрока — следить за цепочками поставок всего, что способствует развитию города и росту населения. По большому счету, игра заключается в том, чтобы перевозить нужные грузы и пассажиров из точки А в точку В по суше, воздуху и воде.

Transport Fever 2 Жанр Транспортный симулятор

Платформы Windows, Linux

Разработчики Urban Games

Издатель Good Shepherd Entertainment

Сайт, Steam

Балеарские острова — это настоящий рай для европейских туристов: чистые пляжи, пальмовые рощи и недорогие отели ждут посетителей из Германии и Швейцарии с распростертыми объятиями, но несчастные бюргеры уже который месяц не могут добраться до места заслуженного отдыха — я никак не могу достроить аэропорт, потому что цепочка поставок необходимых стройматериалов отказывается налаживаться. Дело, казалось бы, плевое: строим судовую верфь и грузовой порт поближе к заводу по производству кирпича, рядышком размещаем грузовое депо, из которого грузовые машины будут забирать результаты производства и, заодно, листы металла, которые мы привезем в этот же порт с материка; остается закупить два корабля — один для перевозок металла, другой — для камней, которые послужат сырьем для кирпичного завода. Размещаем второе депо возле строительной площадки аэропорта, прокладываем дорогу, закупаем грузовую технику, отправляем ее на маршрут и усаживаемся поудобнее, наблюдать за перемещением грузов… которые отказываются перемещаться. Корабли успешно курсируют между портами назначения, грузовички катятся вдоль аккуратненьких курортных городков, но порожняком. Бюджет растворяется на глазах, уведомлений о проблемах на маршрутах не возникает, а грузы никто никуда не везет. На то, чтобы разобраться в ситуации, у меня уйдет гораздо больше времени, чем я готов признаться. Оказывается, материалы к строительной площадке доставлять нужно исключительно морем, о чем игра, разумеется, не сообщает, что будет частой претензией к исторической кампании Transport Fever 2. Порой игра подразумевает использование конкретного способа решения поставленной задачи и начисто игнорирует альтернативные, которые решил использовать игрок.

Ну да ладно, историческая кампания играет заодно роль огромного туториала, растянутого на 30 миссий — будем считать, что нужно было догадаться. Удалили ненужные грузовые депо, продали грузовики, заменив их бензовозами для доставки топлива из порта в города, построили два новых порта, изменили маршруты и все забегало: десять минут спустя аэропорт принимал первый пассажирский самолет, и почтенные жители Цюриха начали наполнять изрядно уменьшившийся бюджет курортного острова. Спустя какое-то время я занялся выполнением требований избалованных туристов — одним подавай пластиковую мебель, другим — укрепляй здания с помощью металлоконструкций, третьим нужны какие-то инструменты. Поскольку эти грузы можно доставлять по воздуху, я закупаю три грузовых самолета, прокладываю и настраиваю три новых маршрута (тут вот это загружай, тут его разгружай, остальное игнорируй) и начинаю разбираться с логистикой наземной: выбираю, где разместить точки выгрузки товара, задаю маршрут перемещения грузовиков, прокладываю новую дорогу, чтобы снизить уровень шума и разгрузить городские дороги, покупаю сами грузовики и все это время, как оказалось, теряю деньги, потому что самолеты летают порожняком. Transport Fever 2 слышать не слышала о промежуточных складах — нельзя перевозить грузы с места на место, пока не будет построен маршрут до конечного потребителя, цепочка поставок либо настроена полностью и работает, либо не работает вовсе. По большей мере. Потому что переработка сырья в готовую продукцию иногда работает, даже если продукцию никто не забирает. Но иногда не работает. Я сдаюсь, нужен перерыв.

Перерыв при игре в Transport Fever 2 лично мне приходится делать часто, что большой минус для такого медитативного занятия как транспортный симулятор, и проблема здесь не в излишней сложности игры, а в том, что она, несмотря на 30 обучающих миссий, не умеет внятно объяснять свои механики, действовать приходится методом научного тыка, что довольно утомительно, учитывая неторопливый темп игрового процесса. Допущенные ошибки могут стать очевидными двадцать минут и десятки миллионов долларов спустя, что вызывает ощущение разочарования. Причем не всегда в ошибке виноват сам игрок — вот как можно было догадаться, что купленный по квесту дорогущий железнодорожный состав нужно продавать сразу же после того, как квест засчитают, иначе он станет огромной дырой в бюджете? Да, я рассчитывал на то, что, раз игра просит меня его купить, спрос на перевозки в городах вырастет, ведь изначально его посмотреть нельзя, он становится очевиден только после запуска маршрута. Вон в соседнем городе тоже перевозки не особо были нужны, судя по городской статистике, но стоило расставить автобусные и трамвайные остановки, как там очередь на два дня вперед выстроилась, пришлось дополнительно десяток техники на маршрут выпускать. А здесь почему не так? Потому что? Ну ладно, продаем поезд, модернизируем рельсы и пускаем электричку, она в обслуживании дешевле.

Больше серьезных проблем у игры, пожалуй, и нет. Да, лично у меня не работали тултипы сообщений об ошибках на маршруте — не появлялась текстовая расшифровка значения иконки обозначения проблемной ситуации и приходилось искать эти обозначения в интернете. Да, побочные задания либо предельно просты и решаются в несколько кликов мышкой, либо не совсем логичны. Да, Transport Fever 2 не богата на модели зданий и горожан, так что продуктовый магазин будет выглядеть одинаково что в Лос-Анджелесе, что в Токио, что в сибирской глуши, и населять перечисленные города будут те же самые Джоны Смиты, но игра все-таки в первую очередь про технику, и с ней тут почти все в порядке, вот только азиатская ветка во многом состоит из советской техники, что приводит к различным курьезам. К примеру, в 1964 году в Азии открывается высокоскоростной Синкансэн, а в 1966 становится доступен ЧС4, уступающий Синкансэну примерно во всем, кроме цены. Появления ВЛ80с придется подождать еще два десятка лет.

Отдельного упоминания заслуживает модульность здешних станций — практически любое строение можно расширить, доукомплектовать и переоборудовать, исходя из сиюминутных потребностей. Добавить пассажирский перрон на грузовую станцию? Не вопрос, не забудьте проложить дополнительную колею или поиграться со стрелками. Пристроить грузовой терминал к пассажирскому аэропорту? Легко. Начали перевозить дополнительные типы ресурсов? Вовсе не обязательно строить еще одно грузовое депо, достаточно добавить платформ и озаботиться организацией дополнительных заездов/выездов на погрузочную площадку, чтобы минимизировать простои. Даже дороги можно модернизировать, расширяя их и добавляя полосы для движения маршрутных транспортных средств и трамваев — не забывайте об этом, выстраивая инфраструктуру: поставите здание вплотную к дороге, и для последующего расширения дороги придется его сносить или терпеть бутылочное горлышко, вызывающее пробки.

Как мы уже говорили, историческая кампания служит для ознакомления с возможностями игры, полностью Transport Fever 2 раскрывается в режиме песочницы, где можно выбирать стартовые условия — карту, регион (США, Европа, Азия), временной период и приступать к построению транспортной империи с нуля и по своим правилам. Если бы не запутанность интерфейса и особенности игрового процесса, мы могли бы порекомендовать начинать знакомство именно с этого режима, но подойдет этот совет лишь для опытных игроков, новичкам все-таки придется потратить на обучение вечер-другой.

Transport Fever 2 может разочаровать высоким порогом вхождения, невнятным туториалом и не самым информативным интерфейсом, но удовольствие, которое вы получаете, наблюдая за тем, как развивается и растет ваша транспортная империя, начинавшаяся когда-то с двух бричек и десятка телег, того стоит. Городские кварталы растут сами по себе, здания модернизируются, прокладываются новые дороги, самолеты доставляют туристов на прибрежные курорты, петляют по горному серпантину грузовики, доставляя скот на отдаленную фабрику, где уже поджидает старенький грузовой состав, который повезет переработанное мясо через всю карту. Причем в любой момент можно включить вид из кабины и просто расслабиться, любуясь окружающими пейзажами. Ну разве не красота? Да твою ж… ты-то почему опять пустой уехал, а?!