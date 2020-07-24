Amazon продлил сериал The Boys / «Пацаны» на третий сезон еще до старта второго, на SDCC 2020 показали первую сцену из грядущего сезона
Во время общения с фанатами в рамках мероприятия SDCC 2020 продюсеры сериала The Boys / «Пацаны» Сет Роген и Эван Голдберг объявили, что Amazon уже продлил проект на третий сезон. Премьера второго сезона назначена на сентябрь текущего года, так что решение о продлении было принято без учета мнения зрителей. Отметим, что «продление вслепую» обычно указывает на высокий уровень доверия к шоураннерам сериала и, конечно же, высокие показатели оценок и просмотров предыдущих сезонов.
Помимо новости о продлении на третий сезон шоураннеры показали сцену из грядущего сезона The Boys, где главных героев на лодке преследуют акулы и «Бездна» верхом на ките. Заканчивается преследование далеко не так, как ожидал супергерой, недооценивший степень жестокости Бутчера.
Напомним, что показ The Boys 2 стартует 4 сентября 2020 года в сервисе Prime Video, причем зрители смогут увидеть сразу три серии The Boys (полный сезон состоит из 8 серий). В дальнейшем свежие серии будут показывать еженедельно по 9 октября включительно.
P.S. На нашем сайте уже выходила рецензия сериала «Пацаны», рекомендуем изучить ее, если еще не решили, стоит ли смотреть этот проект.
Источник: Polygon