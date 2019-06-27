Apple поглотила обанкротившийся стартап Drive.ai





Drive.ai в свое время был одним из самых резонансных стартапов в области автономного вождения. Его основали талантливые выпускники Стэнфорда, которые планировали разрабатывать для транспортных компаний аппаратно-программные комплексы, превращающие уже ездящие по дорогам традиционные машины и фургоны в автономные.

За время существования Drive.ai получил около $77 млн инвестиций, а на пике популярности в 2017 году оценивался во внушительные $200 млн. В 2018 стартап запустил программу тестирования своих фирменных беспилотных микроавтобусов на дорогах общего пользования в Техасе, в рамках которой беспилотники компании, одна из особенностей которых — устанавливаемые на корпусе автомобиля табло, сообщающие о действиях автономного транспортного средства остальным участникам движения, перевозили людей по фиксированному маршруту.

Однако, как считает TechCrunch, успеху помешало отсутствие единого видения среди топ-менеджеров и инженеров, и уже с февраля 2019 года компания начала искать покупателя, а в середине июня и вовсе прекратила операционную деятельность, заявив о планах уволить до конца июня всех 90 сотрудников и закрыть бизнес.

И вот сейчас стало известно о том, что покупатель Drive.ai все же нашелся — им стал купертинский гигант Apple. Сумму сделки стороны раскрывать отказались, однако известно, что разработчик iPhone получил права на все технологии стартапа. Что касается сотрудников Drive.ai, то как выяснили журналисты San Francisco Chronicle, большинство из них, включая инженеров по аппаратному и программному обеспечению, а также дизайнеров, уже отредактировали свои профили в LinkedIn, указав, что отныне они работают в Apple, где занимаются некими «спецпроектами».

Анализируя приобретение, издание Axios указывает, что покупка Drive.ai свидетельствует о решении Apple не отказываться от своего проекта беспилотного автомобиля. 9to5Mac, в свою очередь, напоминает, что в начале года подразделение по разработке автономных машин в Apple было сокращено — из Project Titan в процессе «реструктуризации» ушло около 200 человек (всего в подразделении числится 5000 сотрудников). Следственно, свежая кровь и новые озарения проекту явно не помешают.

Источник: hightech.plus