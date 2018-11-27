Apple снова стала самой дорогой компанией в мире

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В минувшие выходные Microsoft, как известно, впервые с 2010 года опередила Apple по рыночной капитализации, возглавив рейтинг самых дорогих публичных компаний мира. Но, как мы и предполагали, лидерство Microsoft оказалось весьма непродолжительным.

На вчерашних торгах акции Apple подросли всего на 1,35%, в результате чего капитализация компании увеличилась на $81,82 млрд, до $828,64 млрд. Этого оказалось достаточно, чтобы вернуть Apple звание самой дорогой компании в мире. Таким образом, Microsoft, которая сейчас занимает второе место с показателем $817,29 млрд, пробыла в статусе самой дорогой компании всего три дня.

Что касается остальных ближайших претендентов на престол, Amazon оценивается в $773,22 млрд, Alphabet — в $732,14 млрд, Facebook— в $391,93 млрд.

Сможет ли Microsoft в ближайшее время снова оттеснить Apple на второе место, сказать сложно. Также интересно, насколько быстро Apple сможет вернуть себе статус компании, которая стоит 1 триллион долларов.