Apple уволила сотрудника, дочь которого опубликовала видео про iPhone X до его выхода

На прошлой неделе в сети появилось небольшое видео с участием iPhone X, который, как мы уже знаем, лучше не ронять, особенно если нет расширенной гарантии AppleCare+. Видео, снятое в кампусе Apple, выложила Брук Амелия Петерсон, дочь сотрудника, не ожидав, что оно получит вирусную популярность. Теперь же стало известно, что из-за этого проступка отец неопытной блогерши лишился работы. Об этом Брук рассказала в новом видео на своем канале в YouTube.

В своем видеообращении девушка утверждает, что не знала о существовании внутреннего правила Apple, запрещающего показывать новые устройства до их выхода, и не думала о потенциальных негативных последствиях этого поступка для ее отца. Точнее, она до конца не осознавала всю серьезность ситуации.

На момент публикации злополучного видео у девушки не было ни единого подписчика. Теперь на ее канал подписаны более 8700 человек, а последнее из всех четырех видео, где девушка говорит как сожалеет о поступке, просмотрели более 3 млн раз. Впрочем, едва ли это поможет ее отцу вернуть работу.

На том видео в числе остального можно заметить QR-коды, предназначенные для сотрудников и список невыпущенных моделей устройств, когда девушка открывает «Заметки». Сразу после публикации оригинальное видео было удалено, но другие видоблогеры успели заметить его и сделать копии.

Остается добавить, что отец Питерсон до увольнения работал над созданием технологии Apple Pay.

Кстати, это уже не первый подобный случай. В 2010 году Apple уволила инженера, показавшего iPad 3G одному из основателей компании Стиву Возняку в день его анонса.

Источник: Phone Arena