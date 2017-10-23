Борьба со стрессом по-японски: на Kickstarter собирают деньги на подушку с роботизированным хвостом

Японская компания Yukai Engineering вышла на Kickstarter с необычным гаджетом Qoobo, и уже успела собрать больше половины запрошенной суммы, хотя до конца кампании остаётся 41 день.

При этом стоит отметить, что выглядит Qoobo очень странно, устройство похоже на подушку с покрытием из искусственной шерсти, и при этом у него есть движущийся хвост. Во время касаний подушка вибрирует, а хвост двигается с разной скоростью, которую можно регулировать. Таким образом Qoobo имитирует реакцию кота или собаки на поглаживаение.

В Yukai Engineering утверждают, что их гаджет положительно влияет на нервную систему человека, успокаивая его и обеспечивая ощущение комфорта.

Как бы там ни было, а у компании есть есть хорошие шансы профинансировать проект, который уже собрал 3 млн 885 тыс японских иен из 5 млн запрашиваемых. Проект пока поддержало 298 человек, и если он соберёт необходимую сумму, в Yukai Engineering обещают начать поставки Qoobo в 2018 году.