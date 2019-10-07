Codemasters напомнила о скором выходе гоночного симулятора GRID и опубликовала релизный трейлер

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Геймстудия Codemasters напомнила о скором выходе гоночного симулятора GRID релизным трейлером. Опробовать игру, которая позиционируется как полный перезапуск франшизы, можно будет уже в ближайшую пятницу, 11 октября 2019 года. Игра выйдет на всех популярных платформах, включая PS4, Xbox One и ПК, причем в последнем случае она будет доступна в том числе на Steam.

Стоимость обычной версии GRID составит 699 грн, вариант Ultimate Edition за 929 грн выйдет на три дня раньше — 8 октября. Отметим, что изначально разработчики обещали выпустить игру 13 сентября, однако затем взяли небольшой тайм-аут на доработку проекта.

Разработчики обещают систему повреждений, которая будет оказывать влияние на управляемость и динамику, а также реалистичное поведение компьютерных оппонентов. К примеру, если игрок будет постоянно выталкивать за пределы трассы одного из соперников, то он будет способен отомстить даже в ущерб своему положению на трассе.

В GRID будут доступны автомобили классов GT, Touring, Stock, Muscle, Super-Modified и заезды в режимах Circuit, Street Racing, Ovals, Hot Laps, Point-to-Point and World Time Attack на самых популярных трассах четырех континтентов.

Источник: Codemasters