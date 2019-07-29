Daimler и Bosch сертифицировали систему полностью автоматической парковки





Немецкие компании Daimler и Bosch получили от властей земли Баден-Вюртемберг разрешение на полноценную эксплуатацию фирменной технологии беспилотной парковки без участия людей. Испытать систему в деле уже можно в музее Mercedes-Benz в Штуттгарте.

Чтобы воспользоваться решением, пользователю необходимо заехать на место для сдачи автомобиля, выйти из него и активировать автоматическую парковку через приложение на смартфоне. После этого автомобиль передается под управление гаража, который самостоятельно направит транспортное средство к свободному парковочному месту.

Как сообщается, в основе полностью автоматической системы лежит взаимодействие между установленными в гараже датчиками и умными камерами Bosch и электроникой автомобиля, разработанной Daimler. Сразу после сдачи транспортного средства инфраструктура гаража отводит ему определенное место, после чего рассчитывает путь и преобразует полученную информацию в пошаговые команды на движение, которые отправляет машине. Параллельно с этим система контролирует коридор движения и отслеживает все движущиеся объекты в пределах парковки — причем делает это с помощью датчиков, установленных в том числе на автомобиле. Ориентируясь на получаемую от гаража информацию, машина находит нужно место, тормозит перед препятствиями и даже перемещается по пандусам между этажами парковки. Процесс возвращения транспортного средства происходит таким же образом.

В тестовом режиме система была запущена в музее Mercedes-Benz в 2017 году, а спустя год ее открыли для пользователей принадлежащего Daimler каршерингового сервиса car2go — правда, во время поездок за рулем находился страхующий водитель. Теперь разработчики технологии получили от министерства транспорта земли Баден-Вюртемберг разрешение на эксплуатацию парковки в обычном режиме без какой-либо страховки со стороны персонала музея.

В Daimler уверены, что данная разработка является важной вехой на пути к полностью автономным робомобилям. Согласно заявлению компании, новой системой автоматической парковки беспилотных автомобилей можно оснащать как новые строящиеся гаражи, так и уже существующие парковки. По предварительной оценке, использование такой системы позволит на 20% эффективнее использовать место для стоянки.

В будущем компания намерена снабдить системами автоматической парковки еще ряд гаражей в Баден-Вюртемберге, а также постепенно сертифицировать и развертывать технологию по всей Германии и за ее пределами.

Когда решением смогут воспользоваться владельцы обычных автомобилей, а не только пользователи car2go, а также какие конкретно модели будут поддерживаться технологией автономной парковки, не уточняется.

Источник: hightech.plus