Дочерняя компания Google создала ПО, которое следит за перемещениями жителей городов

Пли планировании городской застройки специалистам необходимы данные о перемещении и активности горожан. Нынешние методики сбора такой информации трудоемки, занимают много времени и зачастую необъективны. Разработчики Sidewalk Labs, дочерней компании Google, предлагают собирать эти данные непосредственно с мобильных устройств.

Как сообщается, созданная ими программа Replica собирает информацию о местонахождении пользователей смартфонов, анонимизирует ее и «усредняет», а затем использует в симуляции, воспроизводящей настоящий город. По словам разработчиков, данное ПО позволяет получить исчерпывающую информацию о перемещениях людей в конкретном населенном пункте — в том числе, какими транспортными средствами и развязками они пользуются, когда и в каких целях (например, в какое время и по каким дорогам большинство жителей центра города обычно едет на автомобиле на работу, а в какое — идет за покупками в ближайшие магазины).

В Sidewalk Labs утверждают, что в качестве исходных данных они используют данные мобильных операторов и компаний, получающих доступ к местоположению смартфонов пользователей с согласия последних, а также уверяют, что информация, задействованная в приложении, обезличена и не несет личных идентификаторов — с ее помощью нельзя вычислить конкретного человека.

Интересно, что в некоторых городах США, в частности, в Чикаго, Портленде и Канзас-Сити, уже готовы воспользоваться Replica. Чиновники полагают, что использование данного ПО будет стимулировать развитие городов и сделает их более удобными, а также поможет коммунальным службам определять наилучшее время для проведения ремонтных работ.

Источники: Intercept, hightech.plus