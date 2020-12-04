«Дюна, Матрица 4, Годзила против Конга, Отряд самоубийц и др.»: Все 17 фильмов Warner Bros., запланированные к выходу в 2021 году, будут выходить одновременно в кинотеатрах и онлайн-сервисе HBO Max





В условиях пандемии коронавируса кинокомпания Warner Bros. приняла беспрецедентное решение — все 17 фильмов, запланированных к выходу в следующем году, будут выпущены по гибридной схеме. То есть в тот же день, когда очередной фильм студии будет выходит в кинотеатрах, он будет выкладываться в стриминговом сервисе HBO Max без дополнительной доплаты. Предложение будет доступно только на рынке США, в остальных странах мира фильмы будут выходить в кинопрокат по обычной схеме.

Полный список синхронных релизов Warner Bros. выглядит следующим образом:

После премьеры каждый фильм в качестве 4K Ultra HD HDR будет находиться в каталоге HBO Max ровно месяц, чего вполне достаточно, чтобы посмотреть его несколько раз.

Отметим, что у Warner Bros. уже есть опыт неудачного кинорелиза фильма «Тенет», который собрал намного меньше ожиданий студии. Именно поэтому студия решила не повторять собственных ошибок, ограничивая потенциальную аудиторию. Вдобавок такой шаг наверняка привлечет к стриминговому сервису HBO Max еще больше подписчиков. Ожидаемо недовольными оказались сети кинотеатров, которые из-за решения Warner Bros. потеряют аудиторию, которая и так радикально уменьшилась за время пандемии.

Первым опытом выпуска фильма по гибридной схеме станет «Чудо-женщина 2» / «Wonder Woman 1984», котоаря выйдет в стриминговом сервисе HBO Max и кинотеатрах США уже 25 декабря 2020 года.

Источник: Warner Bros.