Джон Красински заявил о переносе премьеры хоррора «Тихое место 2» с 19 марта на неопределенную дату (естественно, из-за коронавируса)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





После переноса даты премьеры очередной части бондианы «Не время умирать» из-за коронавируса аналогичные решения от других студий были лишь вопросом времени. Только что стало известно о том, что вторая часть хоррора Quiet Place Part 2 / «Тихое место 2» также не выйдет в кинотеатрах в запланированные даты — 18-20 марта 2020 года.

При этом если продюсеры No Time to Die озвучили хотя-бы ориентировочную дату переноса (ноябрь текущего года), то режиссер картины Quiet Place Part 2 огранчился размытым «до тех пор, пока все мы не сможем его посмотреть».

Напомним, что первая часть фильма Quiet Place / «Тихое место» вышла в 2018 году, в продолжении авторы продолжат рассказ о семье Эбботов, которой после смерти главы придется покинуть зону комфорта и отправиться во внешний мир. К матери семейства из первой части Эмили Блант («Грань будущего», «Sicario») присоединятся харизматичные Киллиан Мёрфи («Острые козырьки», «Темный рыцарь: Возрождение легенды») и Джимон Хонсу («Капитан Марвел», «Шазам!»).

Отметим, что сегодня в Киеве закрыли кинотеатры, театры и центры искусства до завершения карантина, так что ситуация для проката в любом случае не самая удачная.

Источник: Polygon