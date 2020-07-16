«Extraction, Bird Box, Spenser Confidential»: Netflix назвал Топ-10 самых популярных фильмов собственного производства, в лидерах боевики, комедии и фантастика

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Сервис Netflix впервые опубликовал Топ-10 самых популярных фильмов собственного производства, отсортировав их по количеству просмотров на стриминговой платформе в первые четыре недели после премьеры. Помимо рейтинга фильмов данный список позволяет определить, какие жанры наиболее популярны у подписчиков сервиса.

Первое место занимает свежий боевик Extraction / «Операция по спасению» (99 млн) с Крисом Хемсвортом в главной роли, далее идет фантастический триллер Bird Box / «Птичий короб» (89 млн) с Сандрой Буллок и боевик Spenser Confidential / «Правосудие Спенсера» (85 млн) с Марком Уолбергом.

Замыкает пятерку еще один боевик 6 Underground / «Призрачная шестерка» (83 млн) с Райаном Рейнольдсом и комедия Murder Mystery / «Загадочное убийство» (73 млн) с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Как видим, фильмы Топ-5 объединяет наличие крупных голливудских звезд и принадлежность к жанру экшн, так как даже в Murder Mystery пара супругов расследует убийство и попадают в целую вереницу приключений.

Вторая часть Топ-10 также достаточно показательна, это криминальный The Irishman / «Ирландец» (64 млн) с впечатляющим актерским составом, боевик Triple Frontier / «Тройная граница» (63 млн) с Беном Аффлеком, комедия The Wrong Missy / «Не та девушка» (59 млн), фантастический триллер The Platform / «Платформа» (56 млн) и еще одна комедия The Perfect Date / «Идеальное свидание» (48 млн).

Полностью Топ-10 выглядит следующим образом:

Интересно, что все 10 фильмов рейтинга были выпущены в последние три года, при этом большая часть вышла в последние 12 месяцев. Данный факт легко объяснить тем, что Netflix активно набирает аудиторию (у сервиса уже 167 млн платных подписчиков), а значит более новые фильмы со старта получают больше потенциальных зрителей.

Напомним, что в канун Нового года Netflix назвал Топ-10 самых популярных фильмов, сериалов и контента другого формата 2019 года.

Источник: Bloomberg