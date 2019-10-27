Google предложила заменить смартфон на распечатанный листочек бумаги с полезной информацией





Компания Google расширила линейку экспериментальных Android-решений, призванных улучшить «цифровое благополучие» пользователей. Новинкой стала программа Paper Phone, призванная снизить количество времени, проводимого человеком за экраном.

Данное ПО предлагает на время забыть о мобильном устройстве, распечатав нужный контент на обычной бумаге формата А4. В аналоговую форму может быть преобразована любая информация, которая может понадобиться в течение дня — например, данные из адресной книги, списки дел, прогноз погоды, карты или встречи из календаря. Также на бумажный носитель могут быть перенесены рецепты, разговорник, различные скриншоты, поле для игры в судоку и заметки.

Установив Paper Phone, пользователи могут выбрать данные для экспорта и сохранить их в качестве PDF-файла. Затем его можно распечатать в виде складного буклета (программа самостоятельно подберет оптимальное местоположение для того или иного контента — к примеру, карту из Google Maps ПО разместит на внутренней стороне буклета, благодаря чему после разворачивания она будет достаточно велика, чтобы ею можно было удобно пользоваться) и носить с собой.

Любопытно, что авторы предусмотрели даже возможность расплачиваться «бумажным телефоном» — для этого на листе можно распечатать место под кредитку, поддерживающую технологию бесконтактной оплаты. Правда, после распечатки придется немного поработать ножницами.

Загрузить новинку можно из Google Play.

Целевая аудитория Paper Phone, по словам разработчиков, — «это люди, которые считают, что они слишком много времени проводят за своими телефонами, и никак не могут найти золотую середину с технологиями».

Источник: Google