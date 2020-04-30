Google разом з українськими креаторами YouTube зробили проект «Удома #ЗіМною», який допоможе не нудьгувати на карантині





Google разом з українськими креаторами YouTube зробили проект Удома #ЗіМною і зібрали тематичний плейлист, який допоможе не нудьгувати в чотирьох стінах в умовах карантину.

Удома #ЗіМною – це перший український плейлист, в якому зібрана підбірка відео з корисним та розважальним контентом. Якщо ви давно мріяли навчитись готувати, то саме зараз найкращий момент для цього. У підбірці Удома #ЗіМною ви знайдете безліч цікавих рецептів – від хумусу із сочевиці і до легендарних львівських пляцків.

Багато хто, перебуваючи на карантині, сумує за своїми тренуваннями в спортзалі. Але не варто засмучуватись: якщо ви не йдете в спортзал, то спортзал неодмінно прийде до вас – автори YouTube каналів із задоволенням покажуть тренування на всі групи м’язів в домашніх умовах.

Прийшла весна, а це пора змін та оновлень! Тож саме час оновити гардероб та дізнатись про останні тренди в моді – наші блогери допоможуть скласти базовий гардероб, запропонують прості та водночас стильні весняні зачіски, ну і звісно ж навчать процедурам краси в домашніх умовах.

Не забуваємо також і про справи більш серйозні та важливі, наприклад як організувати ефективну дистанційну роботу компанії, підтягуємо іноземні мови, занурюємось у таємниці української історії, ну і вчимо інтеграли просто і доступно (коли ще, як не зараз:)). Удома #ЗіМною: готуємо, тренуємося, слухаємо музику й робимо багато іншого разом, навіть коли ми не поруч. Відео-контент у плейлисті буде оновлюватись.

Також спеціально для проекту більше ніж 40 українських зірок YouTube, телебачення та музичної сцени записали відеозвернення “Уже розумієш, чому варто бути вдома?”. У відео кумири поділились про те, чому зараз так важливо залишатись вдома та розповіли, як вони проводять час.

Источник: Google Україна