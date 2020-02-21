Hasbro представила куклу-аниматроник Baby Yoda всего за $60, которая умеет двигаться, говорить и «использовать Силу» [видео]





Компания Hasbro выпустила куклу-аниматроник Baby Yoda из сериала «Мандалорец», которая умеет двигаться и издавать характерные звуки. Стоимость игрушки составляет всего $59,99, в отличие от коллекционной полноростовой модели за $350, но судя по видео, именно вариант от Hasbro окажется наиболее популярным.

Кукла Baby Yoda (The Child) активируется прикосновением к голове, после чего игрушка выдает до 25 комбинаций звуков и движений, знакомых по сериалу. В частности, это могут быть звуки радости, восхищения, усталости, а также хихиканье, лепет, вздохи и т.д. У куклы двигаются голова, уши, веки и руки, в результате она может даже исполнить жест использования Силы. Кстати, точно так же, как и в сериале, после использования силы Baby Yoda требует отдыха, так что как только вы ее уложите, она закроет глаза и заснет.





Игрушка рассчитана на детей от 4 лет, для работы ей необходимы две AAA-батарейки.

Отметим, что игрушка поступит в продажу к новогодним праздникам 2020 года (Amazon указывает ориентировочную дату 15 декабря), когда в сервисе Disney+ выйдет второй сезон сериала «Мандалорец», а родители будут подыскивать подарки под елку.

Источник: The Verge, Hasbro