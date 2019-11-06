HBO представила картонную коробку The HBO Box, в которой можно уединиться для просмотра фильма или сериала

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Американская телевизионная сеть HBO представила The HBO Box — черную картонную коробку для уединения во время просмотра фильмов и сериалов.

«Последнее слово в технологиях картона», — говорится в рекламном ролике инновационного решения, приведенном ниже.

У коробки с логотипом HBO есть дверь, отверстия для ног и для вентиляции. Коробка позволит смотреть фильмы и сериалы в одиночестве, закрывшись от соседей по комнате, отмечают авторы и в то же время указывают, что сама по себе коробка не защитит пользователя от шумного соседа, а потому к ней необходимо иметь также шумоподавляющие наушники.

Чтобы получить The HBO Box, нужно принять участие в конкурсе для американских студентов (коробка якобы специально «разработана» для тех, кто живет в общежитиях), который продлится до 7 ноября включительно. Согласно условиям конкурса, участнику нужно рассказать в Twitter под специальным постом, опубликованном в аккаунте маркетинговой компании Fooji, зачем ему коробка, и поставить соответствующие хэштеги.

Любопытно, что HBO собирается раздать в общей сложности 305 коробок, при этом часть из них будет комплектоваться еще и фирменной футболкой с логотипом HBO, а наиболее остроумные студенты получат в дополнение к коробке наушники AirPods.

Источник: VC