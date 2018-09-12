Hollywood Reporter: Генри Кавилл больше не будет играть «Супермена», так как Warner Bros. собирается перезапустить DC Cinematic Universe с более молодыми актерами

Голливудские издания сообщают, что актер Генри Кавилл больше не вернется к роли Супермена, а киновселенная DC Cinematic Universe будет перезапущена с более молодыми героями.

По информации Hollywood Reporter, студия Warner Bros. решила сфокусироваться на производстве полнометражного фильма Supergirl / «Супергёрл», отодвинув на задний план сиквел «Супермена». Ну, а так как в силу вступает именно эта версия лора DC, то и роль Супермена по логике должен сыграть более молодой актер.

По данным Hollywood Reporter, студия предложила Генри Кавиллу сыграть Супермена еще раз в будущем фильме Shazam! / «Шазам!», однако расписание актера не позволило сыграть даже небольшое камео. Таким образом, актер практически наверняка ограничит свое участие во франшизе тремя фильмами: Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) и Justice League (2017).

Уход Генри Кавилла скорее всего повлечет постепенный отказ студии от текущего актерского состава в лице Бена Аффлека, Джейсона Момоа, Галь Гадот, Эзры Миллера, Рэя Фишера и других. Соответственно, последними для них станут ленты Aquaman (2018), Wonder Woman 1984 (2019), Cyborg (2020), Flash (TBA) и т.д. (полный список собран по этой ссылке).

Отметим, что DC Cinematic Universe трудно назвать суперуспешной, особенно если сравнивать ее с конкурирующей Marvel Cinematic Universe, так что перезапуск ей явно не помешает. Ну, а Генри Кавилл недавно нашел себе еще один долгоиграющий проект в виде роли Геральта из Ривии в сериале Witcher / «Ведьмак» от Netflix, так что вряд ли он будет долго переживать по поводу потери суперспособностей.

Источник: Hollywood Reporter