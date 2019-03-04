Как менялся топ-15 самых популярных игр в Steam за последние 4 года [GIF-анимация]

Около полутора недель назад мы делились небольшим видеороликом, демонстрирующим как менялась стоимость бренда 15 крупнейших мировых компаний за последние 19 лет. Новый и не менее интересный ролик, выполненный в той же манере, который мы предлагаем вашему вниманию, показывает как в последние четыре года менялись предпочтения пользователей популярного сервиса цифровой дистрибуции игр Steam.

Оригинальное видео было опубликовано на YouTube-канале TheRankings 21 февраля. Его продолжительность составляет чуть более пяти минут. Оно показывает безуспешное противостояние остальных с Dota 2 и неожиданный взлет на вершину PUBG. Вот это видео:

Но есть и оптимизированная по времени версия. Пользователь Reddit перемонтировал ролик и сделал на его основе GIF-анимацию продолжительностью около одной минуты. Получилось весьма… завораживающе. Вот оцените сами:

via Gfycat

Источник: Reddit и TheRankings