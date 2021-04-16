Мадс Миккельсен сыграет вместе с Харрисоном Фордом в фильме «Индиана Джонс 5»





Карьера харизматичного датского актера Мадса Миккельсена и раньше не страдала от отсутствия интересных фильмов (совсем недавно его выбрали на роль Геллерта Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях 3»), но теперь, похоже, получит новый толчок. Издание Variety сообщило, что актер сыграет в пятой части весьма долгоиграющей серии «Индиана Джонс» / Indiana Jones вместе с Харрисоном Фордом.

Источники не сообщают, какую именно роль предложили Мадсу Миккельсену, но с учетом типично «злодейской» внешности актера (Ганнибал, Казино «Рояль», Полярный) скорее всего он сыграет отрицательного персонажа. Помимо Миккельсена и Форда в подтвержденный актерский состав пока входит только Фиби Уоллер-Бридж — создательница и исполнительница главной роли в комедийно-драматическом сериале «Дрянь».

Отметим, что премьера фильма «Индиана Джонс 5» неоднократно переносилась и в данный момент назначена на 29 июля 2022 года. К этому времени Харрисон Форд разменяет свой девятый десяток, хотя во время съемок первого фильма франшизы «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) ему еще не исполнилось даже 40 лет.

Все четыре фильма, вышедшие к данному моменту на экраны, были сняты Стивеном Спилбергом, однако к пятой части он решил уступить свое место Джеймсу Мэнголду, известному по картинам «Рыцарь дня», «Логан» и «Ford против Ferrari». Сценарий напишут Дэвид Кепп, Джонатан Кэздан, Дэн Фогельман и Джеймс Мэнгольд, а продюсерами выступят супруги Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл, а также сам Стивен Спилберг.

Источник: Variety