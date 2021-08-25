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Стриминговый сервис Netflix представил свой новый проект — анимационный мини-сериал «Maya and the Three» / «Майя и три воина», созданный на основе легенд народов доколумбовых цивилизаций.

Действие проекта развивается в мифическом мире из четырех королевств, где магия реальна и вместе с людьми живут волшебные животные и даже боги. По сюжету мятежная принцесса Майя отправляется в путь, чтобы исполнить древнее пророчество и спасти человечество от мести богов.

Режиссером мультсериала выступил Хорхе Р. Гутьеррес, известный по весьма неплохому мультфильму The Book of Life / «Книга жизни» (2014). Главную роль озвучила актриса Зои Салдана, также в «актерском» составе можно найти Габриэля Иглесиаса, Диего Луну, Альфреда Молину, Дэнни Трехо, Риту Морено, Куин Латифу, Изабелу Мерсед и других.

Премьера мультсериала в составе 9 серий состоится осенью текущего года, точная дата премьеры пока неизвестна.

Источник: Netflix