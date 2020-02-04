Новый материал впитывает из воздуха рекордное количество воды

Чистая вода находится буквально повсюду вокруг нас, но добыть ее непросто. Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса создали полимер, килограмм которого способен абсорбировать из воздуха пригодную для питья воду в объемах, достаточных для нескольких человек.

В основе изобретения лежат металл-органические каркасные структуры (MOF). Из них исследователи получили полимерный материал с микропористой структурой наподобие губки. Он обладает внушительной площадью поверхности — один грамм инновационного материала, если его растянуть, покрыл бы целое футбольное поле. Это свойство и делает его идеальным веществом для впитывания воды.

Впрочем, здесь следует уточнить, что то, что из металл-органических каркасных структур могут получаться губки для конденсации влаги из воздуха, — уже давно не секрет. В частности, команда из Калифорнийского университета в Беркли ранее разработала рекордный MOF-материал, килограмм которого способен давать до 1,3 л воды в день, чего достаточно, чтобы один человек мог утолять жажду на протяжении суток. Новое же изобретение примечательно тем, что его производительность выше почти в семь раз, рассказывает New Atlas.

«Мы установили, что новый MOF-материал может абсорбировать до 8,66 литров воды в день на килограмм материала при идеальных условиях, — заявил Ся Чжиюн, один из исследователей. — Это существенный шаг вперед в направлении развития технологий сбора воды нового поколения».

Как сообщается, для создания материала-рекордсмена ученым пришлось исследовать десять различных типов MOF, чтобы понять, какие свойства делают их более эффективными, особенно в засушливой среде — именно там, где сегодня более всего нужна пресная вода.

В дальнейшем авторы собираются продолжить исследования в области получения питьевой воды при помощи MOF: в частности, они собираются изучить эффективность смесей, состоящих из металл-органических каркасных структур разных типов.

Источник: hightech.plus