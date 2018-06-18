Очередная новинка Xiaomi… экстренная огнетушащая бутылка за $16

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Только начинает казаться (шуток про креститься не надо), что Xiaomi уже не способна удивить, как китайский производитель выстреливает очередную весьма необычную новинку. Сейчас вот стало известно, что в обозримом будущем ассортимент компании пополнится весьма специфическим продуктом – бутылкой-огнетушителем, оцененной в эквивалент $16.

Новинка, по сути, является своего рода заменой обычному огнетушителю, который имеется в распоряжении далеко не у каждого домохозяйства. С помощью этой бутылки, как утверждается, можно создать безопасный коридор либо вовсе потушить пожар, если очаг возгорания невелик.

При распылении на месте пожара высокоэффективное огнегасящее вещество покрывает большую площадь тонкой пленкой, которая перекрывает доступ кислорода, необходимого для горения, а также способствует быстрому расщеплению продуктов горения, таких как углекислый газ и азот.

Новинка может применятся в самых разных сценариях и может эффективно тушить пожары, которые возникли по различным причинам, будь то возгорание твердых и жидких веществ, электрической техники и т.д.

Указанный производителем срок годности – три года. Также упоминается, что вещество в бутылке нетоксично и не имеет резкого запаха. Более того, с ее помощью можно тушить загоревшуюся на теле одежду, чтобы предотвратить получение ожогов. Никакого вреда природе она не причинит.

Новинка должна поступить в продажу в ближайшее время, покупателям, судя по рекламным изображениям, предложат минимум бутылку двух типов.

Источник: gizchina