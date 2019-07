Официальный постер и фотографии Геральта, Цири и Йеннифэр из сериала Witcher / «Ведьмак» от Netflix

В твиттере Netflix появился официальный постер сериала Witcher / «Ведьмак», а также фотографии главных героев — ведьмака Геральта, его воспитанницы Цири и чародейки Йеннифэр.

The worst monsters are the ones we create. pic.twitter.com/OIJeWwCYFK

— witchernetflix (@witchernetflix) 1 июля 2019 г.