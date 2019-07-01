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Официальный постер и фотографии Геральта, Цири и Йеннифэр из сериала Witcher / «Ведьмак» от Netflix

Официальный постер и фотографии Геральта, Цири и Йеннифэр из сериала Witcher / «Ведьмак» от Netflix

Официальный постер и фотографии Геральта, Цири и Йеннифэр из сериала Witcher / «Ведьмак» от Netflix


В твиттере Netflix появился официальный постер сериала Witcher / «Ведьмак», а также фотографии главных героев — ведьмака Геральта, его воспитанницы Цири и чародейки Йеннифэр.

Титульную роль в сериале сыграл Генри Кавилл, Фрейя Аллан сыграла Цири, а Аня Чалотра — Йеннифэр из Венгерберга.

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Геральт, Цири и Йеннифэр

Джоди Мэй (Jodhi May) сыграет Калантэ, Королеву Цинтры, Бьорн Хлынур Харальдссон (Björn Hlynur Haraldsson) — ее мужа Эйста Турсеаха, Адам Леви (Adam Levy) — друида Мышовура, Милли Брейди (Millie Brady) — принцессу Ренфри. Ректора академии Аретуза сыграет Мианна Бёринг (MyAnna Buring), чародеек Фрингилью и Сабрину — Мими Ндиуэни (Mimi Ndiweni) и Терика Уилсон-Рид (Therica Wilson-Read) соответственно.

Также в твиттере шоураннера сериала Лорен Хиссрич можно увидеть эмблемы главных героев:

Напомним, что первый сезон сериала Witcher / «Ведьмак» из восьми серий выйдет на Netflix уже в четвертом квартале текущего года.

Источник: Netflix

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