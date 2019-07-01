Официальный постер и фотографии Геральта, Цири и Йеннифэр из сериала Witcher / «Ведьмак» от Netflix

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





В твиттере Netflix появился официальный постер сериала Witcher / «Ведьмак», а также фотографии главных героев — ведьмака Геральта, его воспитанницы Цири и чародейки Йеннифэр.

The worst monsters are the ones we create. pic.twitter.com/OIJeWwCYFK — witchernetflix (@witchernetflix) 1 июля 2019 г.

Титульную роль в сериале сыграл Генри Кавилл, Фрейя Аллан сыграла Цири, а Аня Чалотра — Йеннифэр из Венгерберга.

Геральт, Цири и Йеннифэр

Джоди Мэй (Jodhi May) сыграет Калантэ, Королеву Цинтры, Бьорн Хлынур Харальдссон (Björn Hlynur Haraldsson) — ее мужа Эйста Турсеаха, Адам Леви (Adam Levy) — друида Мышовура, Милли Брейди (Millie Brady) — принцессу Ренфри. Ректора академии Аретуза сыграет Мианна Бёринг (MyAnna Buring), чародеек Фрингилью и Сабрину — Мими Ндиуэни (Mimi Ndiweni) и Терика Уилсон-Рид (Therica Wilson-Read) соответственно.

Также в твиттере шоураннера сериала Лорен Хиссрич можно увидеть эмблемы главных героев:

People linked by destiny will always find each other. @witchernetflix pic.twitter.com/gh1wZpnid6 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 1 июля 2019 г.

Напомним, что первый сезон сериала Witcher / «Ведьмак» из восьми серий выйдет на Netflix уже в четвертом квартале текущего года.

Источник: Netflix