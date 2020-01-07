Опубликован новый трейлер многострадального кинокомикса The New Mutants, который первоначально должен был выйти еще весной 2018 года

Главные роли в ленте исполнили Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Аня Тейлор-Джой («Сплит», «Ведьма»), Генри Зага («13 причин почему»), Блю Хант («Первородные»), Чарли Хитон («Очень странные дела») и Элис Брага («Элизиум»), а режиссером выступил Джош Бун («Виноваты звезды»).

Первый трейлер The New Mutants вышел 13 октября 2017 года, а прокат фильма изначально должен был стартовать 12 апреля 2018 года. Однако, начиная с января 2018, картину четыре раза переносили: сперва, чтобы она не помешала другим фильмам Marvel, в частности, Deadpool 2 и Dark Phoenix, а затем — чтобы переснять ряд сцен и сделать ленту «страшнее«; в последний раз картину перенесли после того, как 20th Century Fox была приобретена Disney. В конечном итоге дата выхода The New Mutants сместилась на 3 апреля 2020 года, и теперь Disney объявила о начале рекламной кампании, приуроченной к скорому релизу фильма — что говорит о том, что гигант индустрии развлечений решительно настроен позволить многострадальной ленте наконец увидеть свет.

Напоследок отметим, что в настоящее время достоверно неизвестно, были ли в итоге пересняты некоторые сцены The New Mutants: слухи разнятся от того, что дополнительных съемок не было вовсе, до того, что фильм сняли чуть ли не заново. При этом по словам Буна, грядущая картина будет являться его оригинальным виденьем, что свидетельствует о том, что если какие-то изменения и были внесены в картину, то исключительно минорные.