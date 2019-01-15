Первый трейлер и постер фильма Spider-Man: Far From Home / «Человек-паук: Вдали от дома»

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Компании Sony Pictures и Marvel Studious показали первый трейлер предстоящего супергеройского фильма Spider-Man: Far From Home / «Человек-паук: Вдали от дома», являющегося прямым продолжением картины Spider-Man: Homecoming / Человек-паук: Возвращение домой (2017), которая стала третьим перезапуском знаменитой франшизы об одном из самых известных супергероев Marvel, и 23-м по счету фильмом кинематографической вселенной Marvel.

Как мы ранее узнали, нынешний перезапуск «Человека-паука» режиссера Джона Уоттса с Томом Холландом в главной роли будет состоять минимум из трех фильмов.

Действие Spider-Man: Far From Home развернется уже после событий столь ожидаемой четвертой части Avengers: Endgame / «Мстители: Финал», являющейся продолжением картины Avengers: Infinity War / «Мстители: Война бесконечности» 2018 года и завершающего третью фазы Marvel Cinematic Universe. По сюжету, Питер Паркер в уже привычном исполнении Холланда вместе с друзъями отправляются на летние каникулы в Европу. Там Питер объединяется с Мистерио, чтобы сразиться с Элементалями, существами, вызывающие стихийные бедствия и разрушения по всему миру. Сразу успокоим, что в трейлере нет никаких спойлеров к Avengers: Endgame.

Кроме Холланда к своим ролям вернутся Майкл Китон (Стервятник), Зендая Мари Штёрмер Коулман (Мишель «Эм-Джей» Джонс), Мариса Томей (тетя Питера Паркера). Также в фильме мы увидим Джейка Джилленхола, который сыграет Мистерио, и небезызвстного Сэмюэля Л. Джексона в роли агента Ника Фьюри.

Одновременно был опубликован официальный постер фильма.

На английском языке

На украинском языке

Премьера фильма в Украине состоится 4 июля.

Отметим, что это последняя картина с участием Стэна Ли.