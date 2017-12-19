Первый трейлер криминальной комедии Ocean’s 8 / «Восемь подруг Оушена» от создателей оригинальной “Трилогии Оушена”

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Вышел первый трейлер криминальной комедии Ocean’s 8 / «Восемь подруг Оушен» с Сандрой Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и другими известными актрисами, который является спин-оффом так называемой “Трилогии Оушена”.

Напомним, что трилогию снял Стивен Содерберг, собравший весьма сильный состав в лице Джорджа Клуни, Брэда Питта, Мэтта Деймона, Энди Гарсии и других актеров. Первым фильмом серии стал ремейк одноименного фильма 1960 года «Одиннадцать друзей Оушена» (2001), позже вышли «Двенадцать друзей Оушена» (2004) и «Тринадцать друзей Оушена» (2007).

Сандра Буллок играет Дэбби Оушен, сестру того самого гения ограблений Дэнни Оушена в исполнении Джорджа Клуни, которая собирает своих подруг для дерзкого ограбления. В команду входят Лу (Кейт Бланшетт) и Тэмми (Сара Полсон), ювелирный эксперт Амита (Минди Калинг), хакер Нине Болл (Рианна), фешн-эксперт Роуз (Хелена Бонем Картер), а также уличная воровка Констанс (Аквафина). Цель ограбления – Дафни Клюгер (Энн Хэтэуэй), а точнее, ее ожерелье с бриллиантами стоимостью $150 млн.

Отметим, что несмотря на жанр фильма-ограбления, первая трилогия отличалась достаточно удачным юмором, и судя по трейлеру, тот же настрой намерены сохранить и создатели Ocean’s 8 / «Восемь подруг Оушен». Интересно, что режиссер первой трилогии Стивен Содерберг занял место продюсера (кстати, вместе с Джорджем Клуни, тогда как Мэтт Деймон сыграет небольшое камео), а срежиссировать фильм доверили Гэри Россу, снявшему «Голодные игры» и «Свободный штат Джонса».

Мировая премьера фильма Ocean’s 8 / «Восемь подруг Оушен» состоится 8 июня 2018 года, в Украине картина выйдет на две недели позже, 21 июня 2018 года.

Источник: Warner Bros. Pictures