Первый трейлер нового Marvel-сериала «Loki» / «Локи» с Томом Хиддлстоном (премьера 11 июня 2021 года)

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Помимо нового трейлера полнометражного фильма «Черная вдова» компания Marvel решила порадовать фанатов комиксов первым трейлером нового сериала «Loki» / «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли. Как нетрудно догадаться по названию, сериал посвятят сводному брату Тора и богу хитрости Локи.

Сюжет сериала является прямым продолжением полнометражного фильма Avengers: Endgame / «Мстители: Финал» (2019), где Локи ворует мощный артефакт Тессеракт, чем создает альтернативную временную линию. В результате за героя берется секретное агентство Time Variance Authority, которые пытается восстановить временную целостность.

Первый сезон «Loki» / «Локи» будет состоять всего из шести серий, однако по данным инсайдеров уже идет работа над вторым сезоном. Премьера сериала состоится 11 июня 2021 года на стриминговой платформе Disney+.

Проект станет третьим мини-сериалом о героях комиксов Marvel после «ВандаВижен» / WandaVision и «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier.

Источник: Marvel