Подкаст The Big Beard Theory 145: Космические итоги 2017 года
Подводим итоги года для космической индустии и самой Теории Большой Бороды.
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Темы выпуска
[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
[00:01:43] ⋅⋅⋅ Красная Tesla Roadster таки полетит к Марсу на Falcon Heavy в январе 2018.
[00:03:03] ⋅⋅⋅ Trappist-1, искусственный интеллект и хайп вокруг астрономических событий. The Big Beard Theory 101.
[00:08:07] ⋅⋅⋅ Новая лунная гонка. The Big Beard Theory 102.
[00:10:00] ⋅⋅⋅ Телескоп горизонта событий — первая попытка фотографии черной дыры. The Big Beard Theory 108.
[00:11:48] ⋅⋅⋅ Финал миссии Cassini. The Big Beard Theory 130.
[00:15:36] ⋅⋅⋅ Гравитационные волны от слияния нейтронных звезд. The Big Beard Theory 135.
[00:19:03] ⋅⋅⋅ Первый межзвездный гость — Омуамуа. The Big Beard Theory 141.
[00:19:54] ⋅⋅⋅ Космические запуски в 2017.
[00:21:21] ⋅⋅⋅ BFR — обновленные планы Илона Маска по колонизации Марса. The Big Beard Theory 133.
[00:23:38] ⋅⋅⋅ Итоги и достижения Теории Большой Бороды за 2017 год.
[00:31:50] ⋅⋅⋅ Прощание.