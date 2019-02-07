Польские разработчики The Farm 51 анонсировали сурвайвл-хоррор Chernobylite [Дебютный трейлер]

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Разработчики из польской студии The Farm 51 представили дебютный трейлер сурвайвл-хоррора Chernobylite. Также у игры появилась страница в Steam, где, среди прочего, указана приблизительная дата выхода: август 2019.

Согласно описанию, игрокам предстоит выживать в зараженной зоне, крафтить оружие и гаджеты, сотрудничать (либо, наоборот, соперничать) с другими сталкерами, а также сражаться с монстрами.

Игроделы обещают, что сюжет будет «нелинейным и весьма интригующим».

Интересно, что в основе игры лежит технология 3D-сканирования местности Reality 51, над которой The Farm 51 работает в течение пяти лет.

Чтобы воссоздать зараженную территорию Чернобыля, разработчики ранее лично посетили место катастрофы.

Источник: DTF