Польские разработчики The Farm 51 анонсировали сурвайвл-хоррор Chernobylite [Дебютный трейлер]
Разработчики из польской студии The Farm 51 представили дебютный трейлер сурвайвл-хоррора Chernobylite. Также у игры появилась страница в Steam, где, среди прочего, указана приблизительная дата выхода: август 2019.
Согласно описанию, игрокам предстоит выживать в зараженной зоне, крафтить оружие и гаджеты, сотрудничать (либо, наоборот, соперничать) с другими сталкерами, а также сражаться с монстрами.
Игроделы обещают, что сюжет будет «нелинейным и весьма интригующим».
Интересно, что в основе игры лежит технология 3D-сканирования местности Reality 51, над которой The Farm 51 работает в течение пяти лет.
Чтобы воссоздать зараженную территорию Чернобыля, разработчики ранее лично посетили место катастрофы.
Источник: DTF