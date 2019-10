После заявления о «финансовой неликвидности» под присягой Илон Маск пожертвовал $1 млн на посадку деревьев в рамках кампании #TeamTrees. «Украина» тоже в деле с шестым по размеру взносом

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал благотворительную кампанию #TeamTrees, которую YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, запустил вместе с Arbor Day Foundation. Предприниматель пожертвовал на благое дело 1 млн личных средств. И это весьма примечательно на фоне недавнего заявления миллиардера о своей «финансовой неликвидности», сделанного под присягой в рамках продолжающегося судебного разбирательства по иску британского дайвера-спелеолога Вернона Ансворта.

Дональдсон, заручившись помощью других известных YouTube-блогеров, объявил о запуске акции TeamTrees. Цель кампании — до конца года собрать деньги на посадку 20 млн деревьев из расчета $1 за саженец. То есть, в рамках TeamTrees организаторы задались целью собрать $20 млн на посадку 20 млн деревьев до конца года. Сам Дональдсон первым пожертвовал $200 тыс.

Вечером 29 октября Маск обратил внимание на твит Дональдсона и поинтересовался, что это за проект. Пользователи Twitter, в числе которых оказался известный техноблогер Маркус Браунли, вкратце объяснили суть кампании, и посоветовали зайти на сайт Arbor Day Foundation. Спустя некоторое время Маск отреагировал на инициативу коротки сообщением в Twitter: «Хорошо, звучит достойно, пожертвую 1 млн деревьев».

Ok, sounds legit, will donate 1M trees

Позже Маск опубликовал еще один твит с подтверждением перевода: «For Treebeard» («во имя энтов» — явная отсылка к произведениям Джона Рональда Руэла Толкина). Одновременно бизнесмен в очередной раз изменил имя профиля в Twitter (на Treelon — производное от Tree + Elon), а свою фотографию заменил изображением деревьев.

Соответствующим сообщением в Twitter с прикрепленным скриншотом Дональдсон подтвердил взнос Маска.

Elon Musk has taken the throne 😍

Go donate! https://t.co/TGq0wXQnDY pic.twitter.com/rFujqhBJnq

— MrBeast (@MrBeastYT) October 30, 2019