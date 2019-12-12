Продолжение «Матрицы» выйдет на экраны 21 мая 2021 года

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Киностудия Warner Bros. объявила дату премьеры четвертой части фильма «Матрица» — 21 мая 2021 года.

Напомним, студия официально подтвердила, что работает над продолжением культовой трилогии в августе этого года. Режиссер продолжения — Лана Вачовски, одна из сестер Вачовски, работавших над оригинальной трилогией. Она же напишет сценарий. К своим персонажам вернутся Киану Ривз, Джада Пинкетт Смит и Кэрри-Энн Мосс, к которым присоединятся Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Яхья Абдул-Матин II («Аквамен»), Джонатан Грофф («Охотник за разумом») и Джессика Хенвик («Железный кулак»). Последняя, по данным СМИ, в продолжении станет как Нео.

Изначально в графике релизов Warner Bros. на 21 мая 2021 года стояла экранизация манги «Акира», но режиссер Тайка Вайтити, работавший над проектом, внезапно решил заняться четвертой частью «Тора» о скандинавском боге грома Торе по комиксам Marvel. И Warner Bros. пришлось сдвинуть релиз (на когда, пока неизвестно).

Ранее говорилось, что 21 мая 2021 года должен выйти «Джон Уик 4» с Киану Ривзом, но теперь очевидно премьеру боевика перенесут.

Одновременно Warner Bros. сообщила дату премьеры еще одного крупного проекта — супергеройского фильма «Флэш» о самом быстром человеке на Земле. Кинокомикс по вселенной DC должен выйти в прокат 1 июля 2022 года. Изначально этот фильм хотели выпустить в 2018 году, но режиссеры Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн (работали над сценарием «Человек-паук: Возвращение домой») вышли из проекта из-за творческих конфликтов с актером Эзрой Миллером, игравшим супергероя в предыдущих кинокомисках DC — «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости». Последний остался в проекте, а Warner Bros. назначила нового режиссера — Андреса Мускетти; сценарий напишет Кристина Ходсон («Бамблби»).

Фильм по вселенной Mortal Kombat, запланированный к выходу на 5 марта 2021 года, тоже сдвинули — на полтора месяца. Теперь экранизация серии файтингов ожидается 15 января 2021 года.

Источник: THR