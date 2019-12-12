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Продолжение «Матрицы» выйдет на экраны 21 мая 2021 года

Продолжение «Матрицы» выйдет на экраны 21 мая 2021 года

Продолжение «Матрицы» выйдет на экраны 21 мая 2021 года


Киностудия Warner Bros. объявила дату премьеры четвертой части фильма «Матрица» — 21 мая 2021 года.

Напомним, студия официально подтвердила, что работает над продолжением культовой трилогии в августе этого года. Режиссер продолжения — Лана Вачовски, одна из сестер Вачовски, работавших над оригинальной трилогией. Она же напишет сценарий. К своим персонажам вернутся Киану Ривз, Джада Пинкетт Смит и Кэрри-Энн Мосс, к которым присоединятся Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Яхья Абдул-Матин II («Аквамен»), Джонатан Грофф («Охотник за разумом») и Джессика Хенвик («Железный кулак»). Последняя, по данным СМИ, в продолжении станет как Нео.

Изначально в графике релизов Warner Bros. на 21 мая 2021 года стояла экранизация манги «Акира», но режиссер Тайка Вайтити, работавший над проектом, внезапно решил заняться четвертой частью «Тора» о скандинавском боге грома Торе по комиксам Marvel. И Warner Bros. пришлось сдвинуть релиз (на когда, пока неизвестно).

Ранее говорилось, что 21 мая 2021 года должен выйти «Джон Уик 4» с Киану Ривзом, но теперь очевидно премьеру боевика перенесут.

Одновременно Warner Bros. сообщила дату премьеры еще одного крупного проекта — супергеройского фильма «Флэш» о самом быстром человеке на Земле. Кинокомикс по вселенной DC должен выйти в прокат 1 июля 2022 года. Изначально этот фильм хотели выпустить в 2018 году, но режиссеры Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн (работали над сценарием «Человек-паук: Возвращение домой») вышли из проекта из-за творческих конфликтов с актером Эзрой Миллером, игравшим супергероя в предыдущих кинокомисках DC — «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости». Последний остался в проекте, а Warner Bros. назначила нового режиссера — Андреса Мускетти; сценарий напишет Кристина Ходсон («Бамблби»).

Фильм по вселенной Mortal Kombat, запланированный к выходу на 5 марта 2021 года, тоже сдвинули — на полтора месяца.  Теперь экранизация серии файтингов ожидается 15 января 2021 года.

Источник: THR

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