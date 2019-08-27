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Разработанная Honda трехсекционная подушка безопасности защитит голову от рывка вбок

Разработанная Honda трехсекционная подушка безопасности защитит голову от рывка вбок

Разработанная Honda трехсекционная подушка безопасности защитит голову от рывка вбок


Компания Honda разработала фронтальную подушку безопасности новой конструкции, состоящую из центральной секции и двух боковых. Новинка позволяет снизить вероятность получения травмы от резкого поворота головы при столкновениях с малым перекрытием, сообщается в пресс-релизе компании.

Отметим, что во многих современных автомобилях используется сразу несколько разных подушек безопасности, которые спроектированы для защиты в случае определенного типа столкновения. К примеру, для защиты головы при боковых столкновениях во многих автомобилях устанавливаются «шторки безопасности» — подушки, расположенные в боковых стойках или крыше, при надувании закрывающие боковые стекла. Вместе с тем, наиболее часто автомобили попадают во фронтальные столкновения, поэтому практически все выпускаемые сегодня автомобили оборудуются как минимум фронтальными подушками безопасности.

При обнаружении столкновения фронтальная подушка безопасности практически мгновенно надувается и смягчает удар головы. Однако у нее есть и недостатки, из-за которых подушка, напротив, может нанести дополнительный вред. Это касается, в частности, фронтального столкновения с малым перекрытием. При таком столкновении автомобиль врезается в другой автомобиль или неподвижный объект не всей передней частью корпуса, а лишь небольшим фрагментом, вследствие чего его резко разворачивает после удара. Из-за этого голова водителя или пассажира может соскользнуть с подушки вбок и скрутиться, что зачастую приводит к более серьезным травмам, чем удар такой же силы без резкого поворота головы.

Инженеры из американского исследовательского центра японской компании Honda, расположенного в штате Огайо, разработали фронтальную подушку безопасности новой конструкции, которая призвана уменьшить вероятность получения такого рода травм. Новинка состоит из трех соединенных между собой сегментов: один из них располагается в центре и немного смещен вглубь, а два остальных сегмента располагаются сбоку. Между передними краями боковых сегментов натягивается тонкая сетка. Она выполняет сразу две функции: немного тормозит голову перед столкновением с основной частью подушки, а также позволяет притягивать боковые сегменты ближе к голове, благодаря чему голова оказывается зажатой в подушке, «словно бейсбольный мяч в перчатке бейсболиста». Надувается новая подушка двумя отдельными пиропатронами, срабатывающими с разницей в 150 миллисекунд.

Honda провела испытания подушки на испытательном стенде, имитирующем столкновение с малым перекрытием на скорости 64 километра в час, в результате чего происходит удар с перегрузкой 33g, и признала их успешными. Компания заявляет, что доработанная версия подушки начнет появляться в новых автомобилях компании с 2020 года.

Источник: N+1

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