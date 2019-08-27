Разработанная Honda трехсекционная подушка безопасности защитит голову от рывка вбок





Компания Honda разработала фронтальную подушку безопасности новой конструкции, состоящую из центральной секции и двух боковых. Новинка позволяет снизить вероятность получения травмы от резкого поворота головы при столкновениях с малым перекрытием, сообщается в пресс-релизе компании.

Отметим, что во многих современных автомобилях используется сразу несколько разных подушек безопасности, которые спроектированы для защиты в случае определенного типа столкновения. К примеру, для защиты головы при боковых столкновениях во многих автомобилях устанавливаются «шторки безопасности» — подушки, расположенные в боковых стойках или крыше, при надувании закрывающие боковые стекла. Вместе с тем, наиболее часто автомобили попадают во фронтальные столкновения, поэтому практически все выпускаемые сегодня автомобили оборудуются как минимум фронтальными подушками безопасности.

При обнаружении столкновения фронтальная подушка безопасности практически мгновенно надувается и смягчает удар головы. Однако у нее есть и недостатки, из-за которых подушка, напротив, может нанести дополнительный вред. Это касается, в частности, фронтального столкновения с малым перекрытием. При таком столкновении автомобиль врезается в другой автомобиль или неподвижный объект не всей передней частью корпуса, а лишь небольшим фрагментом, вследствие чего его резко разворачивает после удара. Из-за этого голова водителя или пассажира может соскользнуть с подушки вбок и скрутиться, что зачастую приводит к более серьезным травмам, чем удар такой же силы без резкого поворота головы.

Инженеры из американского исследовательского центра японской компании Honda, расположенного в штате Огайо, разработали фронтальную подушку безопасности новой конструкции, которая призвана уменьшить вероятность получения такого рода травм. Новинка состоит из трех соединенных между собой сегментов: один из них располагается в центре и немного смещен вглубь, а два остальных сегмента располагаются сбоку. Между передними краями боковых сегментов натягивается тонкая сетка. Она выполняет сразу две функции: немного тормозит голову перед столкновением с основной частью подушки, а также позволяет притягивать боковые сегменты ближе к голове, благодаря чему голова оказывается зажатой в подушке, «словно бейсбольный мяч в перчатке бейсболиста». Надувается новая подушка двумя отдельными пиропатронами, срабатывающими с разницей в 150 миллисекунд.

Honda провела испытания подушки на испытательном стенде, имитирующем столкновение с малым перекрытием на скорости 64 километра в час, в результате чего происходит удар с перегрузкой 33g, и признала их успешными. Компания заявляет, что доработанная версия подушки начнет появляться в новых автомобилях компании с 2020 года.

Источник: N+1