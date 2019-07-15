Сериал Mindhunter / «Охотник за разумом» вернется на экраны 16 августа

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Долгожданное продолжение криминальной драмы Mindhunter / «Охотник за разумом» выйдет на Netflix уже 16 августа. Дату выхода второго сезона в недавнем выпуске подкаста The Treatment раскрыл режиссер шоу Дэвид Финчер. Позже в компании Netflix подтвердили, что продолжение появится в библиотеке сервиса 16 августа.

Дэвид Финчер также подтвердил, что во втором сезоне «Охотника за разумом» к команде присоединился австралийский режиссер и сценарист Эндрю Доминик. Последний поставил биографический вестерн «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» с Брэдом Питтом в главной роли и криминальный фильм «Ограбление казино».

Еще Финчер сообщил одну интересную деталь — изначально второй сезон хотели начать с весьма пикантной сцены в домике на берегу озера с мужчиной, который пытается удовлетворить себя с помощью эротического самоудушения. Но в итоге эта сцена была удалена из сценария.

Напомним, сериал основан на автобиографической книге спецагента Джона Эдварда Дугласа «Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit», повествующей о становлении Подразделения поведенческой науки ФБР. Главные герои — сотрудники спецслужб Холден Форд и Билл Тенч, допрашивающие серийных убийц и маньяков с целью понять, как мыслят эти преступники. Во втором сезоне Джонатан Грофф и Холт МакКэллани вернутся к своим персонажам.

Сюжет продолжения будет построен вокруг серии из 28 убийств в Атланте, продолжавшихся с 1979 по 1981 год. Также во втором сезоне нам расскажут о серийных убийцах Чарльзе Мэнсоне и Дэвиде Берковице, известном по прозвищу «Сын Сэма». Иными словами, продолжение обещает быть ничем не хуже первого сезона, столь высокого оцененного и зрителями, и критиками.

Первый сезон Mindhunter вышел на Netflix в 2017 году, причем о продолжении шоу стало известно еще за полгода до премьеры, а спустя месяц после дебюта стриминговый сервис публично сообщил о продлении шоу на второй сезон.

Источник: The Verge