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Sony бесплатно раздаст Horizon Zero Dawn и бандл из девяти инди-игр для PS4 и PS VR

Sony бесплатно раздаст Horizon Zero Dawn и бандл из девяти инди-игр для PS4 и PS VR

Sony бесплатно раздаст Horizon Zero Dawn и бандл из девяти инди-игр для PS4 и PS VR


Все игры подарят в рамках инициативы Play at Home, которую Sony возобновила в начале этого месяца с раздачи Ratchet & Clank (2016) для PS4 (кстати, ее еще можно забрать до 1 апреля).

25 марта стартует раздача девяти инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим Enter the Gungeon и The Witness. Забрать их можно будет в PS Store до 22 апреля.

Список инди-игр для PS4 и PS VR, которые можно будет забрать бесплатно в рамках Play at Home

  • Abzû
  • Enter The Gungeon
  • REZ Infinite
  • Subnautica
  • The Witness
  • Astro Bot Rescue Mission
  • Moss
  • Thumper
  • Paper Beast

С 05:00 утра 20 апреля до 05:00 утра 15 мая в PS Store можно будет бесплатно забрать полное издание хита Horizon Zero Dawn.

Horizon Zero Dawn: эпоха машин

После загрузки игры останутся навсегда прикрепленными к учётной записи — условия действуют для всех пользователей PSN, чтобы забрать игры не нужна подписка PS Plus.

 

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