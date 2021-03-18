Sony бесплатно раздаст Horizon Zero Dawn и бандл из девяти инди-игр для PS4 и PS VR
Все игры подарят в рамках инициативы Play at Home, которую Sony возобновила в начале этого месяца с раздачи Ratchet & Clank (2016) для PS4 (кстати, ее еще можно забрать до 1 апреля).
25 марта стартует раздача девяти инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим Enter the Gungeon и The Witness. Забрать их можно будет в PS Store до 22 апреля.
Список инди-игр для PS4 и PS VR, которые можно будет забрать бесплатно в рамках Play at Home
- Abzû
- Enter The Gungeon
- REZ Infinite
- Subnautica
- The Witness
- Astro Bot Rescue Mission
- Moss
- Thumper
- Paper Beast
С 05:00 утра 20 апреля до 05:00 утра 15 мая в PS Store можно будет бесплатно забрать полное издание хита Horizon Zero Dawn.
После загрузки игры останутся навсегда прикрепленными к учётной записи — условия действуют для всех пользователей PSN, чтобы забрать игры не нужна подписка PS Plus.