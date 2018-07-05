Steam опубликовал рейтинг самых продаваемых, наиболее посещаемых и лучших новых игр за первое полугодие 2018 года

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

За несколько часов до окончания большой летней распродажи Steam опубликовал подборку самых продаваемых, самых популярных и лучших новых игр за первое полугодие 2018 года.

Уже традиционно сервис не раскрывает конкретные места и результаты, группируя самые продаваемые проекты в категории «платина», «золото», «серебро» и «бронза». Итак, самыми популярными ожидаемо стали PlayerUnknown’s Battlegrounds, Dota 2, CS:GO, GTA V, Kingdome Come: Deliverance, Far Cry 5 и другие.

Остальные категории заполнены более возрастными хитами, которые по-прежнему популярны среди игроков благодаря интересу к франшизам/разработчикам и конечно же скидкам. В отдельный раздел также собрали наиболее продаваемые VR-игры.

Раздел «Лучшие новинки» представлен по месяцу выхода, что позволяет игрокам не пропустить новые проекты даже в том случае, если они не посещают Steam ежедневно:

Лидеры по числу одновременных игроков распределены в группы «более 100 тыс., 50 тыс., 25 тыс. и 15 тыс. игроков» соответственно. Самые насыщенные игры — это Dota 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Warframe, PlayerUnknown’s Battlegrounds, GTA V и CS:GO.

Напомним, что очередная летняя распродажа Steam Intergalactic Summer Sale проходит с 21 июня по 5 июля 2018 года.

Источник: Steam