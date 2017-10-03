Стив Возняк: «Сегодня ИИ — это дополненный идиотизм»

Искусственному интеллекту, несмотря на все его последние достижения, далеко до уровня человеческого мозга, считает сооснователь Apple Стив Возняк.

По мнению инженера, сегодня искусственный интеллект представляет собой не более чем «дополненный идиотизм» (Augmented Idiocy — AI). Современному ИИ далеко до интеллекта человека, поэтому название технологии попросту не соответствует действительности.

Вместе с тем, признает Возняк, ныне машины действительно неплохо справляются с выполнением различных задач. Например, они понимают устную и письменную речь и даже обыгрывают человека в интеллектуальных играх. Но добиться столь впечатляющих результатов им всегда помогает программное обеспечение, разработанное программистами-людьми.

«Ни одна из машин не может взять и подумать: „Чем бы мне заняться сегодня?“. Такое возможно только после наступления сингулярности, если возможно в принципе. Мозг — это явление намного более сложное, чем система обработки определенного количества информации за определенный срок», — утверждает Возняк.

В интервью инженер и изобретатель также отметил, что в последнее время наибольший интерес у него вызывают не компьютеры и ПО, а электромобили и беспилотники. Помимо этого, он следит за развитием виртуальных голосовых помощников Siri, Google Assistant, Bixby, Cortana и Alexa.

«Мои любимые устройства — это электромобиль Chevy Bolt и Apple Watch, они играют огромную роль в моей жизни», — заявил Возняк.

Что касается электромобилей от Tesla, то, по мнению Возняка, хотя автомобиля лучше Model S и не существует, проблема этой модели заключается в ее высокой цене.

«Chevy Bolt намного дешевле. По функциям и качеству она уступает Tesla, но зато отлично подходит в качестве автомобиля на каждый день», — рассказывает Стив.

К смартчасам Apple Watch у сооснователя Apple поначалу было множество вопросов. Он не понимал, зачем они нужны, когда те же самые функции имеет смартфон. Первое время Возняк даже использовал новомодное устройство одновременно с любимыми обычными наручными часами. Однако потом он окончательно перешел на смартчасы, с которыми сегодня «ни за что не расстанется». Более того, Возняк даже стал использовать айфон ради интеграции с Apple Watch, хотя признал, что ему больше нравятся телефоны на Android, в том числе Nexus 5x, Pixel и Galaxy S8+.

Напоследок отметим, что Возняк — «гаражный предприниматель», как его зачастую называют — также рассказал о том, как добиться успеха в жизни. По его мнению, чтобы идея стала успешной, необходимо всегда иметь в команде по меньшей мере одного самоучку. Инженер полагает, что современное образование заставляет студентов думать одинаковыми шаблонами и зачастую — оторвано от реального положения вещей в жизни, в то время как человек самообразованный, получивший образование вне стен соответствующего учебного заведения, уже имеет отработанные навыки по решению проблем, обладает нестандартным мышлением и всегда смотрит на вещи в долгосрочной перспективе.

Кроме этого, чтобы стать успешным, утверждает Возняк, следует относиться к своему продукту критически, не быть самонадеянным, не считать себя умнее пользователей и не игнорировать существование конкурирующих решений.

«Лучше всего — это когда вы создаете продукт, которым сами не против пользоваться. Когда вы создаете продукт не ради денег, а потому, что он нравится вам», — рассказывает Стив.

Наконец, поведал инженер и о своей «формуле счастья». По его мнению, не нужно связывать свою жизнь с какими-то внешними символами успеха, поскольку человек «живет» только тогда, когда он счастлив исключительно потому, что существует.

«Единственный человек, перед которым я несу ответственность, — это я сам», — говорит он.

В целом, по Возняку, «счастье — это улыбка минус хмурость».

«Поэтому я всегда стараюсь шутить и находить веселые моменты в своей работе», — утверждает он.

Проблема многих людей, добавляет изобретатель, заключается в том, что они боятся рисковать, полагая, что если произойдет что-то плохое, то все закончится печально. Но, по мнению Возняка, в моменты страха нужно сделать шаг назад и понять, что в действительности, даже если что-то такое и будет иметь место, ничего катастрофического не случится.

«Именно эта беззаботность позволяет мне жить в свое удовольствие, именно поэтому я грущу очень и очень редко», — заключает Стив.

Источники: hightech.fm, Forbes