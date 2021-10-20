«The Chernobyl Fallout» — український жахастик про Чорнобиль Василя Москаленка

Стрічка знімається повністю англійською мовою, оскільки спочатку планується її міжнародний прокат.

«The Chernobyl Fallout» — перший український соціальний хоррор. У всякому разі так проєк позиціюють творці. Власне, це авторський жахастик, яким займається український режисер Василь Москаленко. Він не тільки ставить стрічку, але написав сценарій фільму і навіть виконав в ньому головну роль. На початку пандемії Василь Москаленко відзначився комедійною алюзією на фільми Marvel під назвою Apple-Man — режисер облаштував знімальний майданчик у власній квартирі й сам зіграв усіх 12 персонажів. Виробництвом «The Chernobyl Fallout» займається бутікова кінокомпанія Hollywood Ukraine. У проєкті також бере участь голлівудський сценарист Майк Маккі («Коп», «CSI: Місце злочину Маямі», «Сімейні часи»).

«У фільмі The Chernobyl Fallout ми підіймаємо одну з найважливіших проблем України: Чорнобильська аварія і її наслідки. Катастрофа змінила безліч доль, вплинула на хід світової історії. За допомогою популярного кінематографа я хочу ще раз звернути увагу глядачів на проблему наслідків вибуху на ЧАЕС» Василь Москаленко український режисер

За сюжетом, у Чорнобильській Зоні Відчуження при таємничих обставинах зникає вчений з Великобританії. Його сестра Олівія прилітає в Україну й відправляється на пошуки у місто-привид Прип’ять. Вона знайомиться з Анастасією, екстравагантною дівчиною, що працює адміністратором у місцевому готелі, і просить її допомогти з пошуками брата.

Головну роль у фільмі The Chrnobyl Fallout зіграла акторка з Великобританії Хлоя Луїза Буенс («Круелла», «Кінгсман»). Також, серед касту фільму Роб Фельдман («Вбиваючи Єву»), Олег Драч («Смерть Сталіна», «Ціна правди»), Кіра Подольска («Кріпосна») і Ксенія Мішина («Танці з зірками», «Холостячка»).

Наразі фільмування стрічки перебувають у самому розпалі. Світова та українська прем’єри пройдуть одночасно. Орієнтовний час виходу фільму на екрани — осінь 2022 року.

Кадри зі зйомок «The Chernobyl Fallout»