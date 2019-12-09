Третий сезон мистического сериала Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix стартует 24 января 2020 года





Сервис Netflix анонсировал дату премьеры третьего (и точно не последнего) сезона молодежного мистического сериала Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины».

В коротком тизере можно увидеть главную героиню и сроки появления всего третьего сезона в составе восьми серий на стриминговом сервисе Netflix — 24 января 2020 года. По сюжету третьего сезона главная героиня спустится в ад, чтобы спасти своего друга Николаса Скрэтча, в тело которого вселился сам Темный Лорд.

Отметим, что премьера предыдущего сезона сериала состоялась 5 апреля 2019 года, то есть промежуток между сезонами составляет меньше года. Подобная ситуация скорее всего повторится и с четвертым сезоном (там тоже будет 8 серий), так как в 2018 году проект продлили сразу на два сезона, а значит команда могла разрабатывать и снимать (хотя бы частично) оба сезона одновременно.

Напомним, что сериал Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на комиксе «Сабрина — маленькая ведьма» от Archie Comics, который уже экранизировался на американском телевидении на протяжении семи сезонов — с 1996 по 2004 год.

Источник: EW