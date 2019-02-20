Видео дня: Audi сняла ремейк классической рекламы о лыжном трамплине, заменив седан Audi 100 электрокроссовером Audi e-tron

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Недавно немецкий автопроизводитель Audi порадовал потенциальных покупателей шуточной рекламой своих электромобилей (кстати, если еще не видели, то посмотрите), а теперь решил сделать ремейк своей знаменитой классической рекламы о лыжном трамплине.

Напомним, что в 1986 году немцы сняли видео о том, как полноприводный Audi 100 CS quattro взбирается на лыжный трамплин в Кайпола (Финляндия), преодолевая уклон в 77%. В ремейке его роль исполняет электрокроссовер Audi e-tron, который пытается предолеть еще более крутой уклон (85%) горнолыжной трассы скоростного спуска «Штрайф» в Китцбюэле (Австрия).

Естественно, реклама не была бы рекламой, если бы новичок не смог победить старую модель, особенно с учетом разницы в уровне технологий и тем фактом, что за рулем находился чемпион мира по ралли-кроссу шведский автогонщик Маттиас Экстрем.

Для сравнения приведем и классический ролик с ДВС-седаном Audi 100 CS quattro:

Напомним, что электрокроссовер Audi e-tron оснащается двумя электродвигателями, задний выдает 140 кВт (плюс 25 кВт в специальном Boost-режиме), передний — 125 кВт (плюс 10 кВт дополнительно), что в сумме дает 265 кВт и 561 Нм в обычном режиме или 300 кВт и 664 Нм в режиме Boost.

Источник: Audi