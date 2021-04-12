Видео: Робота-собаку от Boston Dynamics научили... мочиться пивом

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Такая себе автономная пивная колонна за 75 тысяч долларов.

Идея усовершенствовать знаменитого робопса Spot от американской компании Boston Dynamics, чтобы научить его мочиться по команде пивом, пришла в голову американскому ютьюберу Майклу Ривзу. По итогам эксперимента он смонтировал небольшой ролик, который так и называется Teaching a Robot Dog to Pee Beer (Как научить собаку-робота мочиться пивом).

Майкл Ривз известен необычными экспериментами с техникой — ранее он научил робот-пылесос ругаться матом и жаловаться на жизнь, а также собрал микроволновку, работающую от крика. В очередном эксперименте блогер доработал робопса Spot от Boston Dynamics, чтобы тот умел разливать пиво весьма оригинальным способом — имитируя мочеиспускание. Для этого энтузиасту пришлось порядком потрудится.

Помимо компрессора, шлангов и прочего пивного снаряжения пришлось докупить еще одну камеру для точного отслеживания пластикового стаканчика и расчета правильной траектории. Что из этого вышло, можно увидеть в ролике ниже. Если вкратце, мочиться пивом робопес Spot умеет (еще плюс один пункт к списку способностей), но над точностью еще надо поработать.

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Все же это лучше (ну уж точно веселее!), чем давать ему оружие и учить стрелять в людей.