Видео: Робота-собаку от Boston Dynamics научили… мочиться пивом
Такая себе автономная пивная колонна за 75 тысяч долларов.
Идея усовершенствовать знаменитого робопса Spot от американской компании Boston Dynamics, чтобы научить его мочиться по команде пивом, пришла в голову американскому ютьюберу Майклу Ривзу. По итогам эксперимента он смонтировал небольшой ролик, который так и называется Teaching a Robot Dog to Pee Beer (Как научить собаку-робота мочиться пивом).
Майкл Ривз известен необычными экспериментами с техникой — ранее он научил робот-пылесос ругаться матом и жаловаться на жизнь, а также собрал микроволновку, работающую от крика. В очередном эксперименте блогер доработал робопса Spot от Boston Dynamics, чтобы тот умел разливать пиво весьма оригинальным способом — имитируя мочеиспускание. Для этого энтузиасту пришлось порядком потрудится.
Помимо компрессора, шлангов и прочего пивного снаряжения пришлось докупить еще одну камеру для точного отслеживания пластикового стаканчика и расчета правильной траектории. Что из этого вышло, можно увидеть в ролике ниже. Если вкратце, мочиться пивом робопес Spot умеет (еще плюс один пункт к списку способностей), но над точностью еще надо поработать.
Все же это лучше (ну уж точно веселее!), чем давать ему оружие и учить стрелять в людей.